聽信網路謠言 陸老人受騙有增無減

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旺報

湖北一位86歲的老太太患有高血壓，因聽信洋蔥泡紅酒可以治病的謠言停藥，導致腦中風發作。近年來，有不少大陸老人聽信網路謠言釀成慘劇的事件有增無減。隨著大陸逐步進入老齡化社會，空巢老人不斷增加，如何平衡中老年群體內心需求和社交需求，將網路謠言的危害降到最低，是亟待解決的問題。

大陸網路專家表示，仔細分析不難發現，那些以「慈善富民」為代表，以「解凍民族資產」「宣傳落實國家政策」為名義的詐騙集團，都使用「愛國」「慈善」「扶貧」等情感誘導，在微信群裡常採用廣受中老年群體歡迎的說話方式，吸引他們的興趣，營造溫馨又嚴肅的氣氛，讓老人落入網路陷阱。

據2016年微信官方後台統計，中老年人每日發送微信消息次數達44次，正成為微信的活躍用戶，他們也正成為微信朋友圈謠言的轉發大戶。調查顯示，每個月轉發5條以上謠言的用戶，80%都是超過50歲的中老年人。

一個顯然漏洞百出的謠言，為何能在中老年群體中流傳甚廣？中老年人為什麼屢屢成為詐騙集團「獵物」？專家表示，老年人成為受騙主體有精神空虛、從眾心理、家庭等多方面原因。心理學家陳昊思也表示，背後最核心的就是內心的孤獨感。老人們渴望有兒女陪伴在身邊，渴望兒女知道他們的生活，渴望跟上社會的節奏，而不是成為一個被兒女、社會拋棄的邊緣人。

還有專家指出，中老年人與子女長期分離，出現情感上的空虛，容易被人攻占，這種情感招數會讓老人深信，甚至心甘情願地掏錢被騙。

(旺報)

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