日相安倍：支持美、英、法不容許用化學武器的決心

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美國對敘利亞展開軍事攻擊行動，日本首相安倍晉三14日在首相官邸表示，日本政府支持美、英、法「絕對不容允許化學武器的使用及擴散」之決心，也對美國的攻擊行動表示理解，下週訪美時將在美日高峰會談中，討論敘利亞和中東情勢等問題。

安倍14日傍晚召開國家安全保障會議（NSC）的閣員會議，他於會後表示，「使用化學武器是極不人道的，日本絕對不容允許，日本政府支持美國、英國及法國『絕對不容允許化學武器的擴散與使用』之決心，並能理解這次3國的(軍事攻擊)行動，乃為了防止使用化學武器情況惡化的措施。」

安倍還表示，「在東亞也受到核武、生物破壞性武器及大量毀滅性武器的深刻威脅，以堅強的日美同盟為基礎，與國際社會合作的同時，為維持區域的和平與穩定，日本將盡到應盡的責任。已指示今後要加強情報分析，與美國合作是理所當然的，且還要與英、法合作。」

被問到是否考慮與他國領袖舉行電話會談時，安倍表示，「沒有打算立刻舉行電話會談，但我下週將訪美，屆時將與美國總統川普舉行會談，也將討論敘利亞和中東情勢等問題。

日本外務大臣河野太郎14日在奈良演講時表示，「日本政府的方針是，應該好好處罰使用化學武器的國家和人」、「美國攻擊敘利亞對日本而言，也並非完全事不關己。將好好收集情報與安倍首相討論因應之道。」

(中時)

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