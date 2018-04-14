倒數2周！碧潭水舞推壓軸華語新曲

2018年04月14日 21:20 中時 葉書宏

碧潭水舞最後倒數2周表演，推出2首壓軸的華語曲風節目。（葉書宏翻攝）

107年全新面貌的碧潭水舞秀自3月9日強勢回歸新店溪畔，迄今已推出過4首曲目的表演，包括氣勢磅薄的「神鬼奇航」主題曲、柔美浪漫姿態的莎拉•布萊曼「time to say goodbye」、強烈節奏舞蹈感的Michael Jackson「Billie Jean及dangerous」組曲及專為兒童節歡愉氣氛規劃的「哆啦A夢」等卡通音樂組曲，每日都吸引大量的遊客前往觀賞，每場節目皆獲得觀眾好評與喜愛。

今年碧潭水舞引進最新的國際級水舞科技，採用國內首見瞬間飛衝的高壓噴氣泉及優雅柔美的水煙花兩種噴頭，帶給觀眾國際級的感官饗宴。轉眼間活動來到尾聲，4月15日起新北市政府觀光旅遊局在最後倒數約2周的表演時段，推出2首壓軸的華語曲風節目，包含華人界最膾炙人口的民間愛情故事「梁山伯與祝英台」，透過柔美的水柱及多彩的燈光，詮釋古典傳說中淒美動人、盪氣迴腸的永恆愛情結局「化蝶」。

另一首則是具台灣原住民風格的張惠妹「站在高崗上」組曲，藉由嘹亮高亢的嗓音，帶動新店溪水激昂的節奏表現，每晚6:00到8:30整點和半點時間輪流演出這2首不同曲目，每場將帶來6分鐘精彩不間斷的眩目表演，讓人彷彿經歷一場視覺與聽覺饗宴，震撼人心！

碧潭景觀優美，文史豐富，除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊外，歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，4月份的傍晚螢火蟲也開始現蹤跡，值得遊客深入探訪，民眾記得把握4月30日以前最後2周的時間，來欣賞國際級的水舞演出，也別忘了可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布，規劃個充實的新店烏來一日遊。

(中時)