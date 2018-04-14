美國防官員：美須保持軍事技術領先 防中俄改變國際秩序

2018年04月14日 21:20 中時 王嘉源

據美國之音中文網14日報導，美國國防部主管研究與工程的副部長麥可·葛里芬（Michael Griffin）13日表示，美國必須在軍事技術領域保持明顯優勢地位，才能阻止中俄改變世界秩序。他強調，未來美國將著重發展人工智慧（AI）、超高音速和定向能武器等。

葛里芬在華府智庫「哈德遜研究所」說，美國不能只發展與中俄同等的軍力，必須保持軍事技術的明顯的領先地位。

他說：「當有國家，像中國和俄羅斯這樣的大國，明確宣布反對美國的影響力時，他們實際反對的是以制度為基礎的國際秩序及國際準則。這對西方、遵守西方準則的國家及對美國來說是不能接受的。遏阻和威懾他們的唯一辦法就是比他們更強大，非常明顯的強大，他們才不會選擇與你交戰。」

美國之音報導稱，葛里芬是在被問到美國是否應只保持與對手同等實力就足夠時，作了這番表示。美國國防界有一種流行的觀點是，美國不應該陷入與中俄的軍備競賽，美國不需要發展超過中俄太多水平的軍力。

葛里芬說，如果美國只是發展與中俄同等的實力或是只是保持微小的優勢，那麼，中俄等潛在敵對國家就會企圖改變這樣的局面。

他強調說，如果美國想保持二次大戰後的相對和平並將之維持下去，就必須保持強大的力量，讓敵手知道他們無法在衝突中取得勝利。

葛里芬承認，這樣的做法成本確實昂貴，但是，比真正戰爭的花費要小得多。

葛里芬說，美國卓越的軍事技術幫助結束了二戰，但是，在經歷了柏林圍牆倒塌、蘇聯垮台以及美國成為唯一超強國家的差不多25年內，美國在科技上「沈睡」了。

他說，雖然目前美國在很多領域依然領先，但是在一些國防領域已經不再領先。他特別舉了高超音速和微電子技術。他說，中國和俄羅斯在高超音速的實踐方面，已經超過了美國。

在微電子技術方面，葛里芬說，台灣成為微電子材料的主要供應國。他說，雖然台灣是美國的盟友，但是台灣太靠近一個視美國為敵手的大國，因而，美國不能完全依賴台灣的微電子出口。

葛里芬說，美國新國防安全戰略是多年來真正「有血肉」的一份戰略。國安戰略所列出10個領域的現代化，將是他未來工作的重點。事實上，葛里芬成為美國國防部第一任主管研究和工程的副部長，就體現了美國國防部對軍事科技的重新重視。

葛里芬說：「我們的國防安全戰略提到的這10到12個領域，從人工智慧 、微電子、定向能武器（也稱射束武器或有束武器）、到更複雜的飛彈防禦、到更全面的太空進攻和防禦武器，全方位的，這些是我的重中之重。」

(中時)