三太子盃》「老少配」王宇佐、許育修 鏖戰3盤無緣決賽

2018年04月14日 21:18 中時電子報 林宋以情

2018 華國三太子國際男子網球挑戰賽，14日台將唯一希望，男雙「老少配」王宇佐 / 許育修鏖戰3盤，6比2、4比6、12比14飲恨古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）／米涅尼（Saketh Myneni），與最終決賽擦肩。

「世代組合」王宇佐與許育修，首盤次局就率先破發先下一城，但次盤印度組合重整旗鼓，6比4扳平戰局。

超級搶十雙方你來我往，王宇佐 / 許育修一度取得8比5領先，但印度組合隨後破發追到8比9，保發後超前形成10比9，12比12後，印度組合先破後保連下兩分，14比12帶走勝利。

四強止步，網壇老將王宇佐稱讚新秀許育修，「我們互相搭配很棒，對方也越打越好，但我們們很享受這場比賽，已經超出我的預期能夠打進四強，謝謝育修。」

許育修表示，「經過這個賽事以來，看了很多場比賽，不管在發球回球等，都有不錯的吸收，最重要的是自己在雙打賽事的戰略執行變得比以往更佳清楚。」

明日賽事14時10分開打，單打冠軍戰將上演「印度內戰」，Rakumar Ramanathan7比6(9)、6比4直落二拍落日本添田豪，Yuki Bhambri則3盤3比6、6比3、6比4逆轉勝伊藤竜馬，挺進冠軍戰。

(中時電子報)