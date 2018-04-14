PUMA螢光夜跑高雄站 旅日排球員陳建禎現身同樂

2018年04月14日 21:32 中時電子報 林宋以情

2018 PUMA螢光夜跑高雄站熱烈開跑。(公關提供)

PUMA螢光夜跑高雄站14日晚間高雄夢時代時代大道閃耀開跑，為讓跑友沐浴在港都城市美景，今年特別規劃21公里全新路線，途經愛河溼地公園等地，跑友們體驗都會夜跑新體驗，共計6000名好手共襄盛舉。

今年21公里途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋與中都唐榮磚窯廠等生態及文化觀光區，再沿著高雄著名的愛河河畔橫跨預計於2019拆除的青海陸橋，讓跑友們體驗都會夜跑新樂趣。

今年首創的3D組合式完賽獎牌搭配即時電子完賽成績，今年更攜手Garmin Sports，針對21K專業跑者量身打造訓練課程，透過9周的訓練課程與賽前專屬教戰講座。同時延續「電子化即時成績查詢」搭配「完賽照片合成」功能，讓跑友以便利的方式取得個人完賽成績、能夠第一時間分享榮耀。

PUMA螢光夜跑今年再次與財團法人肝病防治學術基金會合作，邀請年度肝病防治大使林芯儀，及北海道VOREAS排球隊陳建禎現身，鼓勵全民多運動，PUMA並捐贈本屆「Love Run公益愛跑組」組別之報名費收入所得給財團法人肝病防治學術基金會作為推廣肝病防治用途。

(中時電子報)