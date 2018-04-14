SBL》找回體系！麥班達：今晚才是真正的璞園

趁著比賽空檔，璞園總教練麥班達還跟拉莫斯聊起天來。(中華籃協提供)

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中時電子報

揮別前役慘輸23分的陰霾，璞園來到攸關聽牌的第5戰，充分發揮應有團隊戰力，更擁5成19的高命中率轟垮金酒，璞園總教練麥班達表示，「璞園有個體系，只要每個人做好該做的事，我們就會贏球，前役不是真正的璞園！」

「其實我們的體系很簡單，就是需要動起來，透過不斷分享球，創造出最好出手機會，」麥班達說，「像是今晚有4人得分上雙，就是大家各自找尋機會出手的最好例子，可是前天只有戴維斯1人得分最高，那根本不是我們。」

怎樣維持這種正確體系下去呢？麥班達思索了一下，接著回答，「我想明天我們必須更小心，贏球慾望不能有任何降低的跡象，因為我們並不認為，金酒會是輕易放棄的對手，我們唯有打出應有體系與攻守節奏，才有辦法晉級。」

璞園全隊得分最高(15分)的彭俊諺，則把自己優勢表現歸功於隊友與台藝大教練「小葛」葛記豪，「其實我最近壓力很大，多虧老將都在鼓勵我，就連跟我們一起練球的小葛，都告訴我別想太多，真的很感謝這些人點醒了我。」

金酒執行教練吳俊雄賽後只用「自己打不好」5個字，來形容這場比賽輸球的主因，卻也沒忘記自嘲一下，「我想球員或許太興奮先前可以扳平戰局，才會表現徹底失常，大概也因身為教練的我，執教功力比較差吧。」

金酒全場命中率低到3成29(投70中23)，每個球員幾乎都陷入手感低迷，連吳俊雄也找不到解釋，只好開玩笑表示，「我想大家都投不進的原因，是籃框歪掉了吧！」只是明天的第6戰，金酒已經毫無退路，輸球就告淘汰。

(中時電子報)

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