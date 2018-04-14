王力宏北京灑狗糧 全場合唱生日快樂獻孕妻

2018年04月14日 21:40 中時 蔡琛儀

王力宏耗資百萬元打造「玉龍鋼琴」。(宏聲提供)

王力宏13、14日在北京凱迪拉克中心舉辦「龍的傳人2060」世界巡迴演唱會首站，繼昨晚他當眾宣布將在今年夏天迎接兒子的誕生後，由於今是老婆李靚蕾生日，他當場自彈自唱，並邀請全場合唱生日快樂歌替老婆慶生，再向老婆甜蜜喊話：「生日快樂，老婆！」

王力宏化身從2060年搭時光太空梭回到現代的「龍的傳人」，為演唱會打造炫目的巨型太空梭，耗時數個月訂製了寶塔型巨大異形螢幕，並運用冬奧會上曾使用過的D3即時追蹤投影技術，以及雷射燈光，將演唱會現場營造成炫目的音樂幻境。

他更首次向歌迷展示純手工打造的「玉龍鋼琴」，琴身刻有海水龍紋，中央還有一個龍首傲然仰起，氣勢十足，該琴由美術大師劉世連設計，經100位工匠花了3個月的時間雕刻而成，要價逾百萬元，王力宏隨後邊彈邊唱〈需要人陪〉、〈你不知道的事〉等多首經典曲目，再配合後方的蝴蝶場景，畫面彷如電影般。

王力宏此次一連演唱30首經典歌曲，除了經典〈龍的傳人〉、〈需要人陪〉、〈你不知道的事〉，還包含新專輯中獻給女兒們的歌曲〈親愛的〉、〈A.I.愛〉並重新編改演唱，讓現場萬名歌迷全都聽得如癡如醉。(蔡琛儀)

(中時)