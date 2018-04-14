讓「卡管」事件落幕 李艷秋酸推「地表最強2人組」！

2018年04月14日 21:41 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

教育部長潘文忠辭職了，資深媒體人李艷秋在臉書直指，從潘的聲明，可見他把法治當個屁，推責諉過，恥字無下限。而從蔡政府的行事風格來觀察，管中閔上不了任了。李艷秋憤怒說，夠了，讓「卡管」事件落幕吧！更酸推「地表最強2人組」，教部現任人事處長陳焜元接任教育部長，及兩年內拿下7件教部委託案的明星教授莊國榮任台大校長。

李艷秋指出，2月內閣改組，潘文忠留任，兩個月之後，潘文忠辭職，因為這兩個月卡管行動出現了新的變數：

1.立法院下周要他天天去報告，不知該如何面對。

2.內政部長葉俊榮被爆去大陸講學，讓教育部卡管行動不知如何為繼。

3.被台大師生告瀆職，將面對司法調查，長官全躲在後面，一人面對太委屈。

4.社會輿論強烈抨擊卡管行動，連施明德、柯文哲等人都表態教育部作為不當，潘文忠成為「為政治服務」的跳樑小丑、讓教育界蒙羞，壓力越來越大。

因此，潘文忠兩個月前留任，是因為「卡管」未竟全功，兩個月後離職，也是因為「卡管」未竟全功。

李艷秋更對潘文忠辭職聲明一一打臉：

1.法治是個屁，我說才算數

潘強調依法行政的重要，這不正是社會輿論要求教育部的嗎？教育部種種作為，是依法？還是違法濫權？

2.推責諉過，恥字無下限

潘說台大對爭議模糊帶過，延緩聘任時程，把台大近100天沒校長的責任推給台大，潘忘了一道道公文卡管，台大都照辦，而且給了清楚的結論；可是學術倫理會說沒問題，不行；遴選會說無疑義，不行，要等校務會議；校務會議卡管未成，不行；再組跨部會小組，到現在撐不下去，自己請辭，等新部長接手繼續「卡管」，又不知要延宕到什麼時候，這情況是誰造成的？干台大屁事？

3.有罪推定，犯人自證清白

潘要管中閔踹共，向大眾澄清。這件事最好笑，靠路人甲剪報就發動整個政府機器鋪天蓋地清查，難道還找不到證據嗎？有證據就一刀斃命，沒證據就是莫須有，要澄清什麼？何況台大校長又不是人民選出來的，有事去跟遴選會說，干大眾屁事？

4.耍悲情要同情

潘說他遭到政治攻擊和污衊，所以辭職，讓本案單純回到校長適格問題。這樣的情操實在偉大，但他有沒有想過，這段時間對一位中研院院士、國際知名計量學權威，發動了多少政治攻擊和污衊？始作俑者的哀矜自憐，欠缺說服力

李艷秋點出，潘文忠的辭職也意味著幾件事：

1.從蔡政府的行事風格觀察，管中閔上不了任了。一位全力配合轉型正義、完成去中任務的教育部長，被如此不堪的對待，至少要交換到管中閔也不能上任才甘心，否則折損一名部長，管中閔又如願上任，就全盤皆輸了，你能想像小英會發多大脾氣？賴清德已經說了，要大家支持新任教育部長的決定，明示新部長不管是誰，都必須完成去管的任務

2.整件事沒有高層的任務交付，潘文忠如此為政治服務的特性，不可能當自走砲去卡管。

3.賴清德原先宣布潘文忠是因為家庭因素請辭，連這件事都要說謊，這個政府說謊已成慣性？

(中時電子報)