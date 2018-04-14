萬芳出道28年首攻蛋 還沒唱就先大哭

2018年04月14日 21:48 中時 蔡琛儀

萬芳換上帥氣紅色軍裝紗裙。(盧禕祺攝)

萬芳的黑紗漸層禮服上印有書法家董陽孜的作品。(盧禕祺攝)

萬芳出道28年，14日首度在台北小巨蛋開唱，開場她穿上一襲白色洋裝，赤腳從舞台升起，她一登台看到歌迷揮舞萬支彩虹螢光棒，就忍不住激動情緒，哭到淚流滿面，不停抽咽，最後她哽咽輕聲吟唱〈時間仍然繼續再走〉，現場氣氛相當感人。

隨後萬芳收好情緒，找來4歲的網紅小女孩「胖球」現身打鼓，搭配北士商75人的樂儀旗隊磅礡助陣，隨後她立刻換上帥氣的紅色軍裝紗裙，獻唱〈孩子氣〉、〈四季〉等曲，她看到台下人潮，開心道謝：「謝謝你們讓我感受秒殺的滋味，真的是太爽了！」

萬芳此次砸下2000萬元製作演唱會，但1.1萬張門票全數賣光，賺進3000萬元。演唱會打造360度的大型旋轉舞台，搭配三個升降台，以及樹枝狀的延伸舞台，方便她更貼近歌迷，台上還有1000片LED螢幕，並準備了多達六套服裝，其中一套黑紗漸層禮服上更印有書法家董陽孜的作品。

除了經典歌〈新不了情〉、〈割愛〉等，演唱會共有六個單元，其中一個便是她曾唱過的經典戲劇歌曲，包括〈碧海情天〉、〈猜心〉等全都唱一輪；演唱〈誰〉時，她和創作人、已逝的好友Koumis 蓓麗隔空對唱，讓她再度紅了眼眶。

昨晚她請到李英宏助陣，兩人對唱起合作的電影歌曲〈愛上你〉，以及經典歌〈愛情限時批〉。

(中時)