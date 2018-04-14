山、海與森林的對話 雕刻名家溪頭會師聯展

具有布農族血統的陳俊宏，刻畫對原鄉的記憶與感動。（廖志晃翻攝）

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出身屏東海邊的許萬利，以渔村為創作主題。（廖志晃翻攝）
造訪溪頭，順道參觀《里山里海─刻畫森海傳藝，陳俊宏、許萬利木雕藝術聯展》，體驗自然與人文風情。（廖志晃翻攝）

台大林管處在溪頭自然教育園區，舉辦「里山里海─刻畫森海傳藝，木雕藝術聯展」，由來自高雄山區的陳俊宏（宏迪夫．伊斯瑪哈汕），與出身屏東海邊的許萬利，聯手展出木雕藝術創作，具現藝術家對山與海的觀照心得！

陳俊宏的母親是布農族人，父親是漢人，他從小住在高雄旗山，但經常跟著母親回到桃源鄉部落，在山林原野間玩耍，與部落的獵人同行，由於時常參與各族的活動，對部落文化瞭若指掌。

陳俊宏在2000年以桃花心木雕成的《兜風》初試啼聲，奪下府城美術展立體類佳作，從此展開創作之路，後續更獲得國立台灣工藝研究所第11、12屆「工藝之夢」文化特色產業獎，第5屆「國家工藝獎」票選最佳人氣獎，以及全國第1屆「大墩工藝師」殊榮！

許萬利16歲離家拜師學藝，接受廟宇雕刻家吳炳昌、蔡明海兩位大師調教。1996年有感故鄉文化凋零，毅然從廟宇雕刻轉型藝術創作，找到屬於他的雕刻風格。

許萬利從事雕刻逾40年，因有感東港子弟雖身在漁村，卻對在地文化一無所知，因此所有作品都以「漁村」為主題，以創作「記錄」討海人的生活。

許萬利的作品風格、技巧細膩，呈現出的真摯情感更是令人動容，曾多次獲獎及受邀木雕活動名師邀請，於2007年獲得「台灣工藝之家」殊榮，也是台大林管處60周年慶，全國木雕藝術創作比賽第1名得主。

《里山里海─刻畫森海傳藝，陳俊宏、許萬利木雕藝術聯展》，展期至7月1日，展場在溪頭自然教育園區森林生態展示中心2樓。

(中時)

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