NFL正妹啦啦隊員坦言是處女 遭霸凌無奈退隊

維爾篤信基督教，堅持守貞，卻在透露處女身分後遭霸凌。(摘自維爾的個人IG)

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美國職業美式足球（NFL）邁阿密海豚隊的前正妹啦啦隊員克莉絲坦‧維爾（Kristan Ann Ware）已向佛羅里達州的人際關係委員會，正式投訴該隊。她在公開自己因信仰而保有處子之身後，慘遭霸凌，2016年被迫退出啦啦隊。

現年27歲的維爾外型健美亮麗，她在投訴書中指出，2015年秋天，隨球隊前往英國與紐約噴射機隊打海外賽時，啦啦隊員聊起自己的性史，逼迫維爾也要坦白從寬，她只好說出因為信仰關細，自己仍是處女，會等到結婚才發生性關係。

但之後啦啦隊在進行年度評估時，啦啦隊總監朵蕊‧葛羅根女士告訴維爾，想談談她是處女的問題，更要求維爾不可再對外宣稱自己的處女身分。維爾在投訴書中說，甚至她在自己的IG提到基督教信仰時，啦啦隊的官方IG還故意跳過不轉推她的貼文。她之前曾為海豚隊部落格撰寫有關面試的文章，提到與耶穌和信仰有關的部分都被刪除。

海豚隊消息人士對英國廣播公司坦承，2016年的確發生一件關於啦啦隊的事件，球團立刻懲處該主管，並對全隊道歉。海豚隊也在公開聲明中說，球團承諾為所有人員打造正面的工作環境。不過維爾的律師指出，葛羅根依舊擔任啦啦隊總監，並未被調職。

維爾並非第一位因敵意工作環境投訴討公道的啦啦隊員，過去曾有一位紐奧良聖徒隊啦啦隊員，因為在社群媒體曬自己穿性感內衣的照片，遭啦啦隊開除。

(中時)

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