《螢火蟲之墓》埋藏30年恐怖秘密曝光！海報調亮竟看到...

《螢火蟲之墓》隨著導演高畑勲去世，再度被人們提及 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
原本以為是兄妹溫馨沐浴在螢火蟲之海的畫面 (圖／翻攝自日網)
調亮後背後竟出現B-29轟炸機，而原本以為是螢火蟲的光點其實也是燃燒彈火光 (圖／翻攝自日網)

日本吉卜力所出品的動畫電影《螢火蟲之墓》推出之後造成社會震撼，看過的觀眾都淚流不止，不僅在亞洲，傳入西方後，不少歐美知名影評看完也沉痛得說不出話，更被電影雜誌票選「十大最令人心情沉重電影」第六名。如今在上映30周年之際，卻有人發現了電影海報中埋藏的可怕秘密。

《螢火蟲之墓》的82歲導演高畑勲在本月初離世，也讓本片再度被討論。有網友將其中一張主角兄妹沐浴在螢火蟲海中的溫馨海報調亮100倍後，發現背後晚上的天空，竟然浮現了B-29轟炸機的身影，而原本以為是螢火蟲的光點，也被認為是燃燒彈的火光。讓粉絲恍然大悟，原來日文片名的「火垂之墓」，指的不是螢火蟲，而是戰火。

《螢火蟲之墓》是以14歲哥哥清太和4歲妹妹節子為主角的故事，劇情講述二次世界大戰末期，隨著盟軍開始大反攻，B-29轟炸機對神戶連番空襲轟炸，兄妹倆人的母親因患有心臟病，走避不及被炸死，父親又被徵召至戰場上，2人只好去投靠親戚家，但由於價值觀差異，使得兄妹倆與親戚產生衝突，清太因此帶著節子去郊外防空洞生活。

但在沒有食物加上環境髒亂的情況下，妹妹節子健康亮起紅燈，清太只好開始鋌而走險行竊農田，卻被發現而遭暴打。日本戰敗後，清太前往銀行取款才知道父親已經戰死，回防空洞又發現節子已經神智不清，把彈珠跟石頭當成食物果腹，清太趕緊把買來的西瓜切給節子，節子在接過水果後，微弱說出一句「哥哥謝謝你」，就此死去。清太則是帶著節子的骨灰流浪到火車站後，最終死在火車站內。

這部電影普遍被認為是反戰片，但高畑勲表示主要意義並非訴求反戰，而是希望藉由2個兄妹脫離群體、自己想要建立家庭的行為，來影射出社會現象，特別是針對20多歲的年輕人們。

(中時電子報)

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