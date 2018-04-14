美國濱海戰艦相當失敗 遭批評「彆腳小船」

2018年04月14日 22:43 中時電子報 江飛宇

儘管美國海軍已經有近十艘的瀕海戰鬥艦(LCS)入編制服役，但是它仍然是個相當失敗的計畫，今年2018年居然沒有一艘瀕海戰鬥艦可以部署到海外基地，幾乎可說是問題叢生，遭到「彆腳小船」(Crappy Ship)的惡評。

The Drive引用美國海軍學院新聞(USNI News)的評論，點出了濱海戰鬥艦的種種問題，比如4艘原型艦當中，有3艘正在維修不能使用，另外已經服役的8艘艦裡，有4艘的作戰性能還不能確定，而且原本計畫的作戰模組，包括水面作戰、水雷作戰或反潛作戰，這些模組也都沒有通過驗證，至於操作這些模組的船員更是無從訓練起。

濱海戰艦的維修也不容易，三船體設計的獨立級需要乾船塢來維修，目前所有的獨立級幾乎都回到美國西海岸，使得西海岸的海軍船塢供不應求，在這些排隊等入塢的時間，整個任務模組和武器系統的測試又被擔擱了，總之種種的延誤、維修期的延長、船艦的事故等問題，使得原本預計在今年向巴林派遣2艘獨立級LCS，和一艘自由級LCS，已不太可能實現。事實上濱海戰鬥艦自服役以來，都沒有被派到波斯灣地區過。

3船體獨特構型的獨立級濱海戰鬥艦，它的武裝單薄難以面對威脅。(圖/美國海軍)

甚至可以說，濱海戰鬥艦的概念，從一開始就是愚蠢的。原本希望它們廉價、高度靈活、非常高效和容易部署的特性，從下水的那一天起就沒有達成過。

美國海軍已經打算削減購買量，從原本的55艘，縮小為32艘，之所以沒有繼續削減下去，是因為這個計畫大到不能倒，否則承包製作LCS的兩家廠商將無以為繼，而且美國海軍也會面臨違反合約等麻煩事。

有些人建議將LCS另作他用，如此就不會因違約而受懲罰，比如將LCS轉讓給海岸警衛隊，或是賤價出售給美國盟友國家，然而這個想法在還不會發生，美國的行政程序不能說讓出就讓出，因此美國海軍還不得不繼續操作這些他們也不知用途的船。

現在，美國海軍提出一種現代化巡防艦的計畫，被稱為FFG（X），其設計目標從一開始就規畫「採用大部分現成的技術」，意味著它是一個相對低風險，功能目標明確，並且能快速建造的軍艦，希望第1艘FFG(X)能在2025年前投入使用。

(中時電子報)