生氣？開心？獸醫師教你讀懂狗狗的心

新竹縣家畜疾病防治所開辦6堂免費課程談動物行為，促進飼主與寵物之間的關係。（邱立雅攝）

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邱立雅

為什麼家裡的狗狗吃飯時不能靠近？為什麼看到陌生的小狗要閃避視線？動物透過聲音與行動表達情緒，但人類卻未必能順利解碼，若會錯意可能導致雙方相處摩擦漸深。新竹縣家畜疾病防治所邀請動物行為專家來開講，讓飼主能讀懂寵物的心。

家畜疾病防治所統計，棄養寵物的原因前3名分別為：生太多、空間不適、家人反對，合計占總體的45％，其餘也有部分原因為寵物不聽話、亂咬東西、太吵等等本身行為因素，而為了降低棄養率家畜疾病防治所開辦了6次免費課程，讓飼主「更新」教養模式，避免飼主寵物雙方「代溝」越來越深。

14日上午為系列課程的首堂，由獸醫師林瑋真主講「認識犬隻演化及肢體語言」，課程提到許多飼主忽略了狗狗的「護食行為」，在狗狗正在進食時，靠近或是觀察寵物有沒有乖乖吃飯，都會讓狗狗出現攻擊行為，甚至也有飼主會在狗狗睡覺時替牠蓋被，反而被狗咬，這些都是不懂狗狗的心而造成的誤會。

系列講座其餘5堂課全數免費，主題包括「幼犬幼貓的行為教育」、「狗狗不聽話我該怎麼辦」、「寵物也有生活壓力」、「新手貓奴須知」、「認識犬貓老年行為問題及認知障礙」，詳細資訊可上「新竹縣動物行動派」粉絲頁查詢。

家畜疾病防治所表示，開課的目的是希望推廣正確的飼養知識，檢視自己與寵物之間的問題，化解寵物的焦慮，摒棄古早的打罵教育，建立友善的互動關係，最終能有效降低棄養率。

(中時)

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