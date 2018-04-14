美國防部：打擊行動成功 將使敘利亞化武倒退好幾年

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美國國防部今天表示，13日晚間打擊敘利亞的行動成功擊中所有目標，將使敘利亞化武倒退好幾年，並指出美國不欲與俄羅斯對峙，但俄國對美國如何做「不具否決權」，美國已為任何報復性攻擊做好準備。

五角大廈今天上午就昨晚襲擊敘利亞召開新聞簡報會指出，美國、英國和法國3國聯合總共發射了105枚飛彈，在「數分鐘」內，全悉擊中鎖定的3個目標。

國防部發言人懷特說，「我們在決定攻擊這些化學武器的地點時是有條不紊的」；「昨晚的任務是成功的，我們擊中我們所有的目標，完成我們的任務。」

出席簡報的美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫中將表示，3個打擊目標是敘利亞阿薩德政權化武基礎設施的主要組成部分。麥肯錫中將稱，這項軍事行動，「精準、勢不可擋，且有成效」，將使敘國化武計畫倒退好幾年。

麥肯錫並表示，美方參與任務的飛機或飛彈，「都未遭到敘利亞空防成功攻擊」。

對於媒體詢問，美國預期接下來會發生什麼事，是否會產生任何報復行動？懷特說，美國已採取了行動，接下來端視阿薩德政府如何做。

麥肯錫則說，美方對任何報復性攻擊已做好準備，不論是區域性或全球性，「我們對任何事都已做妥準備」。

麥肯錫表示，美國希望可透過外交管道解決敘利亞問題，美俄間也不想對峙，但他強調，俄羅斯對美國如何做，「沒有否決權」。

(中時)

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