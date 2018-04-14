真金不怕火煉？士林夜市坑殺韓客水果攤 下場超悽慘

2018年04月14日 23:05 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國留學生買7小袋現切水果被收1500元，引爆網友怒火 (圖／翻攝自爆怨公社)

日前一名男網友在「爆怨公社」上PO文，表示自己的韓國朋友到士林夜市買水果，當時老闆表示100公克30元左右，結果朋友拿了7小袋竟然被收1500，朋友回家後問他才知道自己被坑殺，讓網友氣炸，事件很快爆發。

這家水果攤位在士林夜市頭的萊爾富前，該水果攤陳姓老闆受訪時，坦承該名韓國女客人的水果的確是由他賣出，但卻相當不以為意，不但說自己的水果全都是最高級的，還說芒果要在夏天買才會便宜，現在買當然貴，最後更回了一句「真金不怕火煉」，卻因此慘遭市政府以及警方盯上。

根據《東森》報導，事件爆發後，台北市市場處在8日就與警方到場取締告發，且連續4天，直到11日連續開出4張罰單，一張1200元，嚇得該水果攤趕緊收攤結束營業，12日市場處再度前往士林夜市時，該攤商已經消失無蹤。

同12日，市場處與衛生局、環保局和警方對士林夜市所有現切水果攤進行大規模稽查，有10攤標價不清、14攤食品衛生不佳，3攤環境髒亂。市場處表示，這波行動還沒結束，接下來會持續要求士林夜市水果攤改進，並且確實標價，等客人完全明瞭價格後才切水果，禁止強迫購買行為。

(中時電子報)