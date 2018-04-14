客家子弟丁守中 要讓台北義民祭升格國際嘉年華

2018年04月14日 23:00 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今（14）日應邀出席「臺北市中原客家崇正會」會員大會，上台致詞時，馬上扮演起母雞帶小雞的角色，向出席的民眾介紹目前打拚市議員初選的鍾沛君與耿葳，幫他們加油打氣。

丁守中談到與客家族群的淵源時表示，「很少人知道，我的母親也是客家人。」旋即話鋒一轉，他表示客家傳統文化、語言的傳承是政府責無旁貸的當務之急。因此，丁守中主張廣設客語班、山歌班、民俗教學班，以及社區大學、中小學母語教學，讓式微的客家語言文化能夠成為台北街頭巷尾的多元特色與亮點。

此外，丁守中表示，台北身為首都需要有國際宏寬視野與高度，應增進客家在兩岸、東南亞，甚至全球各大洲的客家鄉親，組織客家商會，讓他們都可以到台北來做各種交流或產業合作，讓客家議題在台北的公共領域發光發熱，讓客家傳統與創新在台北都會成為風潮。

面對過去客家文化推展的困難與停滯，丁守中強調，舉辦了30年的台北義民祭典活動，其實是台北在地形成的民俗文化，不僅有義民爺的宗教習俗，更結合了多元創新的藝文。不過，卻流於表面的喧嘩而缺少內涵底蘊。丁守中表示，未來若有機會，他期待將來能強化義民祭典活動的內涵，以國際嘉年華派對形式舉辦。既可以讓傳統與創新並行，也能形塑國都會客家文化潮流特色，這樣才能吸引更多年輕族群認同參與。

最後，丁守中表示：「身為半個客家人，我以身上流著母親的客家血緣為榮，一定會全力保護傳承客家文化精神，會積極塑造客語流通環境。在市政政策中大力去推廣，並讓所有市民體認客家文化優質內涵與語言特色。尤其須多舉辦客家文化語言各種（小學、國中、高中）青年學子夏令營，體驗原鄉客家風采。同時擴大辦理客家歌謠、文化、美食、服飾創意活動，讓不同年齡層的市民朋友，都能以自己喜愛方式參與學習客家語言及文化，並樂於將客家文化元素都融入到自己生活中，凝聚客家鄉親情感與客家傳承的光榮感。

(中時電子報)