綜藝節目效果做過火 黃子佼說話了

黃子佼認為演藝圈就像一個大家庭。

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中時
黃子佼神救援吳宗憲。（蕭雅玲攝）

吳宗憲即將於7月28日在小巨蛋開個唱，今（14日）他出席活動一出場就唱了招牌歌〈笨小孩〉，為演唱會做暖身，現場因工作人員太早放音樂，憲哥在準備不及的情況下，只好以眼神示意活動主持人黃子佼「救援」助唱。

他表示，自己雖然主持經驗很多，但遇到突發狀況也是常有的，就像很多藝人上節目會做效果，但效果怎麼拿捏則得因人而異，他舉例，男藝人在台上吃吃女藝人豆腐，下了台還是得跟女藝人道歉，而女藝人在台上穿得那麼性感，私底下每個人都把身材包緊緊。他認為，做娛樂業本來就竭盡所能娛樂觀眾，都是得靠效果，至於效果尺度怎麼抓？「每個人標準、死穴、底線不一樣，還是要看個人。」

他透露，綜藝節目做效果擦槍走火常常有，「我自己做的節目有的時候也會讓來賓不開心，還有來賓回家會說『怎麼黃子佼開的這玩笑有點…，』當然有時為了節目效果一時會有情緒，但真真假假、假假真真，都是是屬於業界的故事，身為藝人不需要去公開。」

對於演藝圈接連爆出上節目做效果而怒罵事件，他認為這是就是「演藝圈的家務事」，最好的方式就是關起門來講清楚就好沒必要公開，「畢竟圈子不大，日後上節目還是會碰到，關起門或是打電話都好，沒有誰先打，反正苗頭不對，就溝通，這樣比較圓滿，不要讓觀眾看笑話。」

(中時)

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