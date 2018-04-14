潘文忠打臉賴揆 台大籲教育部速通過校長案

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中時電子報
綜合報導

針對教育部長潘文忠今天請辭，行政院長賴清德稍早稱是家庭因素，但遭潘文忠在發出請辭聲明書全文著重在「卡管」一事，打臉賴揆。惟台大準校長管中閔是否能獲得教育部發布校長聘書，各界關注，台大校方表示，仍盼教育部依法行政，盡速通過台大校長聘任。

◎美英法聯軍懲罰阿塞德 精準打擊敘利亞

針對敘利亞總統巴夏．阿塞德政權涉嫌動用化武攻擊東古塔區杜馬城的平民，美國總統川普於台灣時間14日早上9時發表全國談話，形容化武攻擊平民為「怪獸的罪行」，宣布美英法已展開聯合空襲行動，對敘利亞境內目標實施精準打擊，以懲罰阿塞德政權。敘利亞首都大馬士革東部近郊隨即傳出巨大爆炸聲，烽煙四起，空襲持續約1小時。

◎侯友宜叫陣蘇貞昌 踹共深澳電廠

深澳電廠議題近日持續延燒，國民黨新北市長參選人侯友宜今天（14日）上午參加國民黨新北黨部小組長授證活動後表示，深澳電廠到底要不要蓋、要如何做，中央的能源政策要講清楚，更強調每一個新北市長參選人必須回應深澳電廠議題，向仍未表態的民進黨競選對手蘇貞昌叫陣。

◎鋒面今晚來襲 北台灣明溫度驟降10度

今入夜過後將變天！氣象局指出，今天白天陽光露臉各地高溫大多在30度以上，西半部甚至可到34度，但從今晚至明晨，由於鋒面通過及東北風增強，北部、東北部溫度驟降，明天北台灣氣溫將一口氣下降10度左右，需多留意周末天氣驟變。

(中時電子報)

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