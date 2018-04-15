律師說法》酗酒又家暴 狠父晚年潦倒由誰養？

酗酒又家暴，狠父晚年潦倒由誰養？(示意圖/達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

7旬劉姓男子，年輕時酒後不順心就對妻兒拳腳相向，20多年前妻子不堪受暴訴離成功，劉男晚年潦倒、貧病交迫，要求早已斷絕往來的3名子女盡扶養義務，子女反控劉男未盡人父責任，請求法官免除扶養責任，法官審理後，判兒女們免扶養劉男。

●法律評析

俗話說天下無不是的父母，父母即便曾經傷害過孩子(不論是內心還是身體)，做子女的仍該感念父母的養育之情，盡到照護扶養的責任，但站在法律的觀點，這樣「不是」的父母，在請求子女扶養時，會受到什麼樣的限制？下面就民法的規定來簡單說明扶養。

施暴的父母可以請求子女扶養嗎

直系血親相互間，互負扶養義務，這點在民法第1114條1款有規定。縱然父母為施暴者，對子女而言仍是直系血親，依照民法第1114條1款，子女對施暴父母仍負扶養義務。

父母親在什麼樣的情況下可以請求扶養

民法第1117條：「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無謀生能力之限制，於直系血親尊親屬，不適用之。」父母親(直系血親尊親屬)有無受扶養的權利不是由「謀生能力」來判斷，易言之，父母親若無謀生能力(出外工作的能力)，但得以自己財產來維持生活，就不具有法定受扶養的權利；相反的，如果父母有謀生能力，但現在所得的工資及未來預期能得到的財產也不足以「維持生活」，則依法有受扶養的權利。

負扶養義務人有數人時

負扶養義務者有數人時，以子女（直系血親卑親屬）優先履行義務（民法第1115條第1項1款）。同是直系尊親屬或直系卑親屬者，以親等近者為優先（民法第1115條第2項）。若子女有數人，應各依經濟能力，分擔義務(民法第1115條第3項)，能力越大責任越大，經濟條件較好的子女，可能要負擔比較多的扶養義務。

受虐子女可透過聲請來免除扶養義務

父母親若曾故意虐待、重大侮辱或其他身體、精神上不法侵害子女，或無正當理由未扶養子女，老了想請求子女扶養時，子女得向法院聲請減輕扶養義務，由法院來裁判；若是情況更為嚴重，縱使減輕扶養義務仍然不夠，法院得免除子女的扶養義務。（民法第1118條第1項、第2項）

傳統的天下無不是的父母的觀念已經不合時宜，就現行的法律來看，「不是」的父母老來的扶養權利是會被剝奪的，以本件案例而言，劉男年輕時不事生產，對年幼的子女不聞不問，且酒後心情不好便對妻兒施暴，甚至曾持刀將妻兒砍成重傷，可認為對負扶養義務之子女實施身體上、精神上之不法侵害行為，且情節重大；又從子女出生到成年期間，都沒有扶養子女，也屬無正當理由未盡扶養義務，依民法1118條之1的規定，劉男的3名子女可向法院聲請免除扶養義務。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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