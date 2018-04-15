遊歐1歲娃哭鬧影片曝光！團員怒問：告訴我你能忍幾秒

2018年04月15日 00:03 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

遭指控團員出來澄清，表示沒說過打死小孩，同時公布小孩哭鬧影片，問說「你們能撐多久」 (圖／爆料公社)

網友看到影片後，紛紛表示根本無法忍受小孩的淒厲尖叫 (影音取自爆料公社YouTube)

日前一名母親在臉書上控訴，自己帶著1歲多女兒參加歐洲10日遊，旅遊期間因女兒哭聲引起團員怒嗆，甚至還罵「不會把小孩抓起來打死」等話語，讓她相當難過，希望大家能對帶著小小孩的母親多些包容跟體諒，但案情在今天逆轉，團員爆料小孩不僅整天哭鬧，甚至還有許多脫序行為，而母親從頭到尾都沒在管。

團員說，原本看事件落幕就不想計較，但沒想到媽媽竟然惡人先告狀，所以自己也選擇出來說話。他們表示第一天開始，小孩搭車時就不斷哭鬧附上尖叫聲，而且從早到晚沒停過，當時他們也是理性告知，但媽媽根本沒做任何處理。

第二天開始依舊沒人指責，但小孩在上一個行程全程哭鬧後，吃飯時間又開始大哭尖叫，哭到全餐廳的人都在看他們，但大家還是繼續忍耐，是導遊看不下去出面勸說，媽媽才把孩子抱出去。

第三天搭船賞風景，導遊在解說時，小孩又開始哭鬧尖叫，其中一名乘客因為小孩淒厲尖叫聲而感到不舒服，抱頭趴桌上休息，但小孩始終沒停止跡象，才會忍不住問媽媽「能不能管好孩子」，但媽媽卻似乎不予理會，搞到全船的人都在看，媽媽才趕緊抱小孩出船艙。

團員說，該名媽媽貼的影片，都是他們忍耐好幾天後的情緒爆發，而且該名媽媽在爭吵過程中還回說「管不了我也沒辦法」，並罵團員神經病才會吵起來。甚至在搭車時，小孩還拿自拍棒不斷揮舞干擾司機，讓司機頻頻分心看後照鏡，媽媽卻始終沒有管教，才會讓他們失控。

團員痛批該名媽媽根本是「惡人先告狀」，說媽媽只把對自己有利的片段PO出，接著PO出小孩哭鬧交件的影片，問網友：「告訴我，你們能夠忍耐多久？」，然後說：「最後我要強調，我們從沒說過要打死她小孩」。

網友看到後表示：「抱歉，影片我看10秒就關了，尖叫我真的受不了」、「這個我無法，是我我一定崩潰」、「管不好小孩就不要生啊」、「包容體諒？那誰來體諒其他付錢的團員？」、「媽媽超自私」、「我搞不懂帶1歲小孩出國目的是啥，小孩明白出國的意義嗎」。

(中時電子報)