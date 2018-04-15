美駐聯合國大使：敍若再用化武　美隨時開火

美國駐聯合國大使海莉(圖/路透)

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中時電子報

聯合國安理會周六（14日）應俄羅斯要求，召開緊急會議，討論美、英、法聯軍向敍利亞發動空襲。俄羅斯提案譴責空襲敘國，但只獲得中國、玻利維亞支持，最後以3票贊成、8票反對和4票棄權，遭到否決。美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）引述川普總統的話警告敍利亞，如果阿塞德（Bashar al-Assad）政府膽敢再用化武，美國準備好隨時會再向敍利亞目標開火。

Haley: US locked and loaded if Syria uses gas again

海莉向與會的各成員國代表透露，川普強調，如果敍利亞當局再用毒氣，美國已完全準備就緒，武器已上膛。她說：「當總統劃下紅線，他會切實執行。」海莉表示，美國有信心這一系列空襲已大大削弱敍利亞的化武計劃：「如果敍利亞當局蠢到想測試我們的能耐的話，我們已準備好持續施壓。」

俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞(Vassily Nebenzia)表示，遭到空襲的兩個敍利亞研究設施，已經被禁化武組織檢查過，沒有發現任何化學武器的痕跡，空襲敘利亞是「流氓行為」。俄羅斯草案譴責美英法等國的軍事行動，呼籲各國表決譴責針對敍利亞的「侵略」，並要求各國避免進行更多空襲。不過英國代表強調空襲「正確和合法」，最後俄羅斯的草案被否決。

北約也表態支持空襲，秘書長索登伯格（Jens Stoltenberg）指，北約所有盟友均支持美、英、法聯手空襲敍利亞。他還說，就是因為俄羅斯在安理會中阻撓，美、英、法別無選擇，只能對敍國化武設施發動飛彈襲擊。

敘利亞總統阿塞德則批評，空襲公然違反國際法。他聲稱，這次空襲，只會增強敘國在國家每寸領土，對抗及粉碎恐怖主義的決心。俄羅斯總統普丁也已承諾，俄軍會協助敘利亞政府應對。

另一方面，聯合國禁止化學武器組織已經抵達大馬士革，針對敘利亞城市杜馬發生毒氣襲擊，造成至少70人死亡事件展開調查。該機構之前表示，儘管美國、英國和法國對敍利亞發動空襲，但調查工作仍將繼續，除將對現場進行評估，並從受害者身上採樣，以確定原因。

(中時電子報)

文章來源：Haley: US locked and loaded if Syria uses gas again

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