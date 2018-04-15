安室金曲加持 菜菜緒新劇耍惡美腿搶戲

《Miss Devil》痛快解決現代職場問題。（取材自官網）

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時報周刊
溫博鈞
菜菜緒的修長美腿吸睛度高，幾乎獨自成為了一個角色。（翻攝自日本電視台）
菜菜緒將「惡女」演得活靈活現。（取材自官網）

在各日劇或綜藝節目短劇中演出「惡女」的菜菜緒首次主演日劇《Miss Devil 人事惡魔·椿真子》14日晚上播出，演出人事部顧問的她在劇中將她的惡女形象濃度再提升，穿著紅色高跟鞋，帶著美麗而恐怖的臉孔將「你有從這家公司辭職的權利」掛在嘴上的椿真子。

該劇以大型保險公司為舞台，呈現性騷擾、職權騷擾、怪獸員工等任何現代職場都會發生的問題，並在一集之中將起承轉合完結；不少觀眾聯想起天海祐希主演的《女王的教室》，而菜菜緒更擴大其角色之「惡」，以兇狠手段將問題解決，帶給觀眾無比的痛快感。

該劇的主題曲令人意外地選用了安室奈美惠距今20餘年前的經典名曲〈Body Feels EXIT〉，雖然事前就已公開， 14日首次播出時依然帶給觀眾們不小震撼，紛紛即時在推特上激動地發表感想，多數觀眾認為該曲年代雖然久遠，卻毫無過時感，與該劇氛圍與角色都十分契合，讓該曲在安室奈美惠今年9月引退之前再次大放光彩。

雖然也有觀眾表示菜菜緒的表情實在太恐怖，但是不少人還是禁不住將焦點完全投射在曼妙的身材與美腿，「自己也想成為像菜菜緒一樣」與類似感想佔了極大比例，也有觀眾甚至半開玩笑地說，該劇最精彩之處就在安室的主題曲與菜菜緒的美腿上。

(時報周刊)

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