MLB》林子偉首先發攻守佳 紅襪教頭讚賞

2018年04月15日 04:30 中時電子報 蔡銘仁

紅襪昨面對金鶯，林子偉本季首度先發，擔任9棒游擊手，不僅守備零失誤，打擊也貢獻2安，攻守兩端表現傑出，他的好身手，也獲得總教練柯拉(Alex Cora)讚賞，「如我春訓時所說，單看守備，他足以成為能冠軍隊的成員之一，我們正是這樣的球隊。」

因波格茲(Xander Bogaerts)受傷，游擊守備受肯定的林子偉，於美國時間4月10日被拉上大聯盟。經兩場替補上場後，林子偉擔任先發，打滿整場攻守俱佳，柯拉不只誇獎他的守備，也肯定打擊身手，「無論球數落後或領先，他沒做太多嘗試，能敲安、選到保送，是很不錯的表現。」

自春訓開始，柯拉對林子偉就有不錯的評價，先前柯拉打算找尋優替人，林子偉也被認為是有力競爭者之一；林子偉能被看上，關鍵在他的守備。柯拉此次談到林子偉，也再度強調他的守備能力，已經讓他能成為冠軍隊的成員之一。

柯拉表示，林子偉春訓初期就展露鋒芒，他有拉打的能力，打得有侵略性、又不失耐心，取得球數領先時，也能維持自己的步調，「當時他遇到低潮，不過前一戰，他展現該有的進攻本領，他可以觸擊、能把球送到反方向，跑壘應該要更大膽。」

林子偉在3A短暫調整後，跨出春訓打擊率僅1成29的低潮，打出好身手，柯拉認為，林子偉看起來狀況已回到正軌，不過他們更重視的，是林子偉在游擊防區的守備，他們也樂見林子偉有好表現。林子偉今天連兩天先發上陣，再度擔任9棒游擊手，4打數敲2安，手感仍舊不錯。

(中時電子報)