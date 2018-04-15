慎入》勇敢面對病魔！罕見疾病女電視專訪突現原形 全場震驚

罕見疾病女哈德曼接受電視專訪時突然摘下義鼻，全場震驚(圖翻攝網路)

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中時電子報

英國一名女子因為染上罕見疾病，需要接受手術切除鼻子，自此需要裝上義鼻。她日前接受訪問時，突然將義鼻摘下，臉上頓時出現一個大洞，全場人士為之震驚！

I Lost My Nose to an Autoimmune Disease and Now My New One Is Held on With Magnets | This Morning

哈德曼臉上有磁石，以便把義鼻貼在臉上(圖翻攝網路)

48歲的哈德曼（Jayne Hardman）因患上韋格納肉芽腫（Wegener's granulomatosis）導致鼻子組織壞死，必須施手術切除，並裝上義鼻代替。她日前接受英國媒體電視專訪，講述自己的與病魔搏鬥的經過時，突然將義鼻拔下來，向眾人展示臉上的磁石，以便把義鼻貼在臉上。

哈德曼自我調侃，打噴嚏時需要特別小心，否則鼻子可能飛走。有觀眾看過片段後，欣賞她勇敢抗病；但也有民眾受到驚嚇，認為她應該「事先提醒一下」。

韋格納肉芽腫（Wegener's granulomatosis，WG）是一種壞死性肉芽腫性血管炎，屬於自體免疫性疾病，病程反覆，其病理以血管壁的炎症為特徵，主要侵犯上呼吸道(鼻竇)、下呼吸道(肺部)和腎臟(腎絲球炎)，韋格納肉芽腫通常以鼻黏膜和肺組織的局灶性肉芽腫性炎症為開始，繼而進展為血管的彌漫性壞死性肉芽腫性炎症。臨床常表現為鼻和副鼻竇炎、肺病變和進行性腎功能衰竭。還可累及關節、眼、皮膚，亦可侵及眼、心臟、神經系統及耳等。該病病因不明，男性多於女性，40~50歲是高發年齡，平均年齡為41歲。發病率為每30,000-50,000人中有一人發病。

(中時電子報)

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