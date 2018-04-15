NBA》勇士變陣重振雄風 痛宰馬刺摘季後賽首勝

杜蘭特在今年首場季後賽貢獻24分、8籃板及7助攻。(美聯社)

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中時電子報
柯瑞雖因膝傷確定不打季後賽首輪，15日仍在賽前進行熱身。(美聯社)

儘管柯瑞膝傷缺陣，勇士依舊展現強大衛冕氣勢！NBA季後賽首輪15日開打，率先登場的衛冕軍勇士，靠著更換先發陣容打出凶猛開局，終場113比92痛宰馬刺，輕鬆搶下季後賽首勝，雙方第2戰將於17日續在勇士主場進行。

柯瑞雖因左膝傷勢確定缺席季後賽首輪，卻在15日賽前積極熱身，一舉激勵全隊士氣，勇士總教練科爾也大膽排出伊戈達拉、克雷湯普生、杜蘭特、卓雷蒙格林與麥基的先發組合面對馬刺，徹底放棄放上控球後衛的先發角色。

科爾的驚奇變陣，開賽就帶給馬刺不小困擾，特別是杜蘭特、麥基兩人首節提前爆發，杜蘭特單節11分、4籃板與4助攻，麥基也有單節9分進帳，幫助勇士打完首節，就取得28比17領先，甚至打完上半場，領先差距來到16分。

伊戈達拉雖在上半場快結束時，疑似膝蓋受傷提前進入休息室接受治療，隨後確定只是虛驚一場，下半場仍繼續先發上陣，勇士也持續擴大領先優勢，來到末節一度領先來到誇張的27分之多，幾乎完全不給馬刺任何追上機會。

克雷湯普生全場投13中11，含三分球6投5中，手感相當火燙的他，攻下全場最高27分，杜蘭特也有24分、8籃板及7助攻的全能演出，麥基拿下追平個人季後賽最高的15分，格林12分、11助攻與8籃板，李文斯頓11分。

一路處於挨打窘境的馬刺，則以替補前鋒蓋伊15分最高，艾卓吉與富比斯各有14分，看來少了陣中一哥里歐納德(仍留紐約治療腿傷)，馬刺今年想要闖進次輪難度很高。

(中時電子報)

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