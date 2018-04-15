蘇貞昌：深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王

代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌昨(14日)下午前往八里掃街造勢。（譚宇哲攝）

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中時電子報

深澳電廠爭議未平，連綠委都出面要求重啟環評。代表民進黨出戰新北市長的前行政院長蘇貞昌，昨(14日)公開掃街頻頻被要求對此事表態。蘇沒正面回覆，只強調「若深澳電廠沒安全有汙染，就不同意」，此話一出引發國民黨發言人洪孟楷嘲諷「又一個幹話王」。

蘇貞昌昨赴八里掃街，外界指蘇未遵守對神明「不選第三次」的承諾，蘇回應，「我自己覺得非常抱歉」，所以他前幾天有向保生大帝報告，「我心情跟祂一樣，其實也是為了救苦救難」，相信保生大帝會同意、保佑，網友譏「神仙真可憐，發不了聲就這麼被代表」；被問到是否贊成深澳電廠擴建？蘇貞昌只表示「電力要安全無汙染」。

洪孟楷表示，蘇貞昌這樣的回話方式有講等於沒講，用這樣的態度參選新北「汙辱了新北市的選民」，蘇貞昌既然說要安全無虞才同意，那就應該要強硬表態、要求蔡政府重啟環評，不要只是講幹話；蘇貞昌既然都要參選新北，卻仍在攸關北部800萬人口健康的議題上打模糊仗，與蔡總統「幹話像一個模子印出來」。

洪孟楷指出，若蘇貞昌真替新北市民著想，就應該發揮綠營徵召他戰新北的效率，在一週內決定重啟深澳電廠環評，否則一切都是假！對神明也說謊、對人民也說假，會被看破手腳！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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