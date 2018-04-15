4月15日三報頭版要聞

2018年04月15日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

台大校長遴選案，教育部長潘文忠「拔管」未成，昨戲劇化請辭下台，但不忘炮轟台大藉校長遴選進行政治操作。行政院長賴清德也批，此次台大校長遴選是百年來問題最多一次，當事人不願說明、遴委會不願解釋，連校務會議也不願調查，呼籲管中閔出面說明讓事件落幕。

針對敘利亞政權一周前涉嫌以化武毒氣攻擊東古塔區杜馬城平民，美總統川普美東時間13日晚9時（台灣14日上午9時）發表全國談話，痛斥化武攻擊平民為「禽獸罪行」，宣布美英法發動聯合空襲，對敘境化武設施實施精準打擊。敘利亞時間14日清晨4點，首都大馬士革東部近郊隨即傳出巨大爆炸聲，烽煙四起，空襲持續1小時。

俄羅斯總統普丁14日強烈譴責美、英、法聯軍對敘利亞發動空襲，稱其未經聯合國安理會批准就對敘採軍事行動，違反國際法。他痛批，美國動武造成人道危機加劇，恐釀另一波難民潮，但「歷史會撥亂反正。」

◎工商時報

國際局勢一周數變，美國聯準會（Fed） 暗示升息腳步可能加快，加上總統川普宣布攻擊敘利亞，考驗台股本周走勢，惟華新、開發金等13檔個股上周獲法人買超且周KD值呈黃金交叉，在籌碼及技術面優勢下，可望扮演多頭中流砥柱。

近期中美貿易紛爭難解，在全球關注下，美國13日發布的半年度匯率報告中，並未把中國列為貨幣操控國。由於日前中國人民銀行行長易綱曾經表示，不會用人民幣貶值來應對貿易摩擦，讓擔心中美貿易紛爭失控演變為貨幣戰的投資人暫緩一口氣。

美、英、法盟國上周五夜晚發射百餘枚飛彈對敘利亞展開精準轟炸，以報復阿薩德政府動用化武攻擊平民。俄羅斯與伊朗則譴責這次空襲，並警告可能引發的「後果」。

◎旺報

海外媒體指出，大陸將近日南海演習、海上閱兵與18日即將舉行的台海演習相互聯繫，除了對台威懾外，也宣告大陸海軍將從近海走向遠洋，再加上發布大陸首艘自製航母可能於23日下水海試的訊息，意謂著18日的台海軍演將只是解放軍一連串演習的開始，未來新航母會與遼寧艦搭配，在台灣東部太平洋海域擁有完全的對內封鎖和對外拒止能力，進行雙航母鎖台演練。

大陸解放軍18日將在台灣海峽進行實彈演習，大陸學者指出，這次不是普通的例行性軍演，而是一次針對性非常強的演習，既與美國近來不斷打台灣牌有關，也是針對行政院長賴清德近來的台獨言論，如果台獨勢力還不收手，這次軍演極有可能成為另一次台海危機的前兆。

對於「遼寧艦」航母服役的用途，中國大陸官方是有明確定義的，科研實驗和訓練是其服役後初期目的。對於中國官方的定義，西方媒體和相關學界都是不相信的，這自然是受西方一貫的帶著有色眼鏡看中國的思維有關。但是，一些大陸媒體動不動就宣稱「遼寧艦」可以和這個國家對抗和那個國家對陣的說法就顯得不貼切。

(中時電子報)