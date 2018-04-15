2016首次投民進黨的人今年還會投？網友一語道關鍵

2018年04月15日 08:09 中時電子報 謝雅柔

2016年總統、立委選舉，蔡英文以逾56%得票率當選總統；立委選舉部分，民進黨也以總席次68席躍升為國會第一大黨。然而，這些年來，民進黨惹得民怨四起，有網友疑惑「2016首次投DPP2018會再投DPP嗎？」更道出辛酸。

蔡英文在2016年以逾56%得票率，拿下689萬4744票順利當選總統。立委選舉部分，民進黨在區域立委開出亮眼成績攻下50席，不分區立委斬獲18席，以總席次68席躍升為國會第一大黨。反觀國民黨不僅總統失利，立委席次也從上屆的64席滑落到35席。

然而，民進黨執政後推出的政策引來許多爭議，包括前瞻計畫、年金改革、新南向政策等。蔡英文民調持續下滑，而這個會對年底選戰造成多大影響，外界都在關注。

有網友在PTT問及「2016首次投DPP2018會再投DPP嗎？」該網友說他不會再投民進黨跟國民黨。他說民進黨完全執政，完全酬庸，把國家的位置不是給有能力的人而是有關係的人。2014年國民黨四處設立大看板，沒想到2018在台北市又看到了，但換成民進黨。他說一些民進黨新人不知道那來的財力，四處都是大型看板，宣傳車。

然而，網友則在底下回文表示「看狀況 盡量給小黨 但也要看人選」、「我覺得完全不會投票，投票率會變很低，結果又回到鞏固基本盤」、「覺得這次各地投票率都會降+1 變成基本盤比拚 搞不好還會出現投票率不到六成的地方」、「一堆人放棄自己手上的票，就不要妄想藍綠兩大黨會敗，有基本盤在的他們，最樂見其他選民心灰意冷不出來投」、「2018重點要看柯P拿多少票，國民兩黨都只能拿基本盤國民黨的票不會再多，民進黨的票也會往下掉」、「看人選 我選人不選黨，如果是不欣賞的候選人不會投」、「DPP很爛，沒有令人厭惡到要把票投給KMT」。

(中時電子報)