2016首次投民進黨的人今年還會投？網友一語道關鍵

圖為2016年總統當選人蔡英文進行謝票之旅，與大批支持者握手致意。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

2016年總統、立委選舉，蔡英文以逾56%得票率當選總統；立委選舉部分，民進黨也以總席次68席躍升為國會第一大黨。然而，這些年來，民進黨惹得民怨四起，有網友疑惑「2016首次投DPP2018會再投DPP嗎？」更道出辛酸。

蔡英文在2016年以逾56%得票率，拿下689萬4744票順利當選總統。立委選舉部分，民進黨在區域立委開出亮眼成績攻下50席，不分區立委斬獲18席，以總席次68席躍升為國會第一大黨。反觀國民黨不僅總統失利，立委席次也從上屆的64席滑落到35席。

然而，民進黨執政後推出的政策引來許多爭議，包括前瞻計畫、年金改革、新南向政策等。蔡英文民調持續下滑，而這個會對年底選戰造成多大影響，外界都在關注。

有網友在PTT問及「2016首次投DPP2018會再投DPP嗎？」該網友說他不會再投民進黨跟國民黨。他說民進黨完全執政，完全酬庸，把國家的位置不是給有能力的人而是有關係的人。2014年國民黨四處設立大看板，沒想到2018在台北市又看到了，但換成民進黨。他說一些民進黨新人不知道那來的財力，四處都是大型看板，宣傳車。

然而，網友則在底下回文表示「看狀況 盡量給小黨 但也要看人選」、「我覺得完全不會投票，投票率會變很低，結果又回到鞏固基本盤」、「覺得這次各地投票率都會降+1 變成基本盤比拚 搞不好還會出現投票率不到六成的地方」、「一堆人放棄自己手上的票，就不要妄想藍綠兩大黨會敗，有基本盤在的他們，最樂見其他選民心灰意冷不出來投」、「2018重點要看柯P拿多少票，國民兩黨都只能拿基本盤國民黨的票不會再多，民進黨的票也會往下掉」、「看人選 我選人不選黨，如果是不欣賞的候選人不會投」、「DPP很爛，沒有令人厭惡到要把票投給KMT」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

蘇貞昌：深澳電廠安全才同意 國… 潘文忠下台的幾種可能 網友狂推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。