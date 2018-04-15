潘文忠下台的幾種可能 網友狂推這一種

2018年04月15日 08:14 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

台大校長遴選案，教育部長潘文忠「卡管」未成，昨(14)日戲劇化請辭下台，他在辭職聲明中表示，決定辭去部長一職，希望所有的政治操作能就此停止，讓本案回歸到單純的校長遴選程序和當選人身份適格的討論。前總統府副秘書長羅智強指出，潘文忠潘文忠下台，只有二種可能性。至於是哪一種，看最後管中閔有沒有就任台大校長就知。

羅智強在臉書PO文分析潘文忠請辭的兩種可能，A：是蔡英文和賴清德施壓潘文忠要他阻攔管中閔當台大校長，潘文忠只敢「程序刁難」不敢當「最後劊子手」，只好掛冠求去。B：從頭到尾，都是潘文忠自走砲亂搞管中閔，高層看不下去，出手要潘滾蛋。

到底是A還是B？羅智強說，若管中閔最後走馬上任，就是B。若蔡英文一意孤行砍管，就是A。

不少網友認為，答案不單純是A或B，而是A+B。潘文忠辦事不力，搞了半天，非但拔不掉管，還差點賠上一個內政部長。搞到現在，輿論已沸騰，要是真的不讓管上任，把管逼去選台北市長，就真的麻煩了！所以換個教育部長，來同意管上任！

還有人說，本來卡管是蔡的意思，潘得照辦保官，可是卡到現在，應該民進黨也發現對雙北選情有影響，而且還不小，於是可能準備來髮夾彎了，但這黑鍋不能不找人揹，於是，潘的被辭職就難免了。「潘要配合上意，但是能力策略不足，致使管依舊砍不了。…既然弄不了管，算了。趁機換掉潘。即可平息民怨，又可以有一個代罪羔羊當替死鬼擋箭牌，何樂不為？」不過也有人持懷疑態度：該不會今天請辭，明日又高升吧！

(中時電子報)