視訊梧桐妹吐心聲 賈靜雯：如果妳在就好

賈靜雯大女兒梧桐妹(圖中)現在上海求學。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

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中時電子報
／綜合報導
賈靜雯和梧桐妹視訊，她關心媽媽會不會累。(圖／翻攝自愛奇藝)
梧桐妹首次在節目上出聲，甜美嗓音令人驚艷。(圖／翻攝自愛奇藝)

賈靜雯近日帶著咘咘、Bo妞上《媽媽是超人3》，因為修杰楷去工作，她1打2獨自照顧寶貝女兒，雖然累翻又手忙腳亂，但聽到大女兒的暖心安慰，她也欣慰說：「謝謝妳關心我，如果妳在就好了」。

在最新一集節目中，賈靜雯和修杰楷約定，要和孩子實行3天不吃零食計畫，因為自己本身也愛吃，在家悶了一天，她決定帶2個女兒去外面逛花市，但花市裡面不僅有花草、魚類，也有卡通造型棉花糖，咘咘禁不住誘惑，睜著圓滾大眼不願離開視線，直呼「我想要」，母女倆最後妥協下，可以買但不能吃。

而為了獎勵咘咘一整天沒吃零食，賈靜雯帶她去卡通主題餐廳用餐，還和人在上海求學的梧桐妹視訊，她看到兩個妹妹興奮大喊很想她們，賈靜雯也撒嬌說很想她，而貼心的梧桐妹也發現媽媽1打2照顧咘咘、Bo妞，忍不住問：「媽媽，妳會不會累阿，一次帶兩個。」

賈靜雯面露無奈回「妳才知道，謝謝妳關心我，如果妳在就好了」，母女倆有如閨密的對話，溫馨又可愛，而體貼的梧桐妹，首次在節目上出聲，甜美嗓音也讓網友驚艷，「第一次聽到梧桐妹聲音」、「Angel會關心媽媽、妹妹，人如其名是天使」。

(中時電子報)

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