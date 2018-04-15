看台灣很幸福？ 香港作家：東西好便宜背後藏辛酸

2018年04月15日 09:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

香港人看台灣很幸福，但實際在地過生活，看到日常風景後就改觀了。香港作家、知名作詞人林夕表示，2年前開始在台北香港過雙城生活，知道食安問題、一例一休及22k薪水，他說，易地思考、將心比心背後付出的代價，不敢再輕易喊：「台灣好幸福」，他同時也勸香港朋友別再說「東西好便宜喔」。

林夕昨(14)日在蘋果日報撰文表示，5、6年前接受台灣媒體訪問，對台灣的主觀印象就是「台灣很幸福」，認為台灣有全世界最好喝的茶、最好吃的米飯，而且吃下去很安心。

但兩年多前開始雙城生活，台港兩邊各有一個家，才真正活在台北，理解了一般香港過客難以深入的台灣經驗。譬如食安問題，香港因為「地緣」關係，黑心油黑心食材比台灣黑的更早更黑，忙著黑自家的，就忘了比較灰的，黑白就沒那麼分明。

林夕再舉例說，一例一休、修《勞基法》本來只是很熱很大的議題，當他留意到常去的餐廳打烊時間有變，跟顧店的聊到工時問題，這些新聞就不只是新聞，以後很多話就不會輕易說出口，例如「台灣很幸福」。

香港人普遍羨慕台灣的食，衣、住、行，以吃來說，來這邊吃香喝辣，香港要吃到同等豐盛滿意，代價幾乎等於台幣直接變港幣，不用折算，就是說，四分一價錢而已。

旅台人士的口頭禪就是好便宜喔。但是點這個讚，也可能傻呼呼的點了另一個死穴；22K、28K乃至於承諾的夢想的3XK，是支撐這句「好便宜喔」的代價。

林夕認為，物價便宜對旅遊業有幫助，但不見得對勞工有成正比的助益，以為是衷心讚美，香港人口中的蜂蜜，不小心反變成台灣朋友的鹽巴。

(中時電子報)