蘇花暴雨坍方嚇賴揆 提前3小時搶通了

蘇花公路昨又坍方，經公路總局連夜搶通，今早7時全線通車。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
蘇花公路昨晚坍方造成百人受困5小時，全線今已提前3小時搶通。（許家寧翻攝）

蘇花又坍方！台9線蘇花公路162至171K和仁段，昨日下午5時因雨勢過大，沿路出現落石坍方，共造成109人受困仁清隧道與附近路段超過5小時，正逢賴揆來花蓮旅行「拚觀光」，公路總局漏夜搶通，原預計上午10時通車，已提前在一早7時通車。

4日午後花蓮地區下起瞬大雨，蘇花公路崇德至和仁路段，時雨量最高破110毫米，造成蘇花公路162、171間公里土7處坍方、泥流，造成雙向阻斷，26部車輛進退不得，有車主看到落石掉在眼前，差點嚇破膽；還有民眾聞訊在臉書求救「孩子的爸在裡頭！」

傳出超過百人受困，公路總局組成緊急應變小組，調度機具到場搶修，當地監工站長第一時間徒步攀越坍方抵達現場，勘查災情並安撫受困民眾，就連公路總局長陳彥伯火速趕往四工處應變中心，再前往現場親自坐鎮指揮搶災作業。

工務段出動挖土機具搶修，清除路面落石，優先撤離民眾折返，花蓮仁清隧道受困小客車16部47人、大客車1部45人共92人，先於當晚近10點前南下撤離，後續169.3公里有2台砂石車、7小客車共17人也在近11點前全數撤離完畢。

南澳工務段表示，經32人連夜搶通，共清出約1萬7000多立方米土方，較原先預計15日上午10時全線通車目標提前3小時，也全力因應蘇花沿線邊坡再有強降雨致災情形，強降雨期間盡量避免進入山區公路，也可利用公路總局省道即時路況系統查詢路況。

(中時)

看台灣很幸福？ 香港作家：東西…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。