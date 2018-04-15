蘇花暴雨坍方嚇賴揆 提前3小時搶通了

2018年04月15日 09:23 中時 許家寧

蘇花公路昨晚坍方造成百人受困5小時，全線今已提前3小時搶通。（許家寧翻攝）

蘇花又坍方！台9線蘇花公路162至171K和仁段，昨日下午5時因雨勢過大，沿路出現落石坍方，共造成109人受困仁清隧道與附近路段超過5小時，正逢賴揆來花蓮旅行「拚觀光」，公路總局漏夜搶通，原預計上午10時通車，已提前在一早7時通車。

4日午後花蓮地區下起瞬大雨，蘇花公路崇德至和仁路段，時雨量最高破110毫米，造成蘇花公路162、171間公里土7處坍方、泥流，造成雙向阻斷，26部車輛進退不得，有車主看到落石掉在眼前，差點嚇破膽；還有民眾聞訊在臉書求救「孩子的爸在裡頭！」

傳出超過百人受困，公路總局組成緊急應變小組，調度機具到場搶修，當地監工站長第一時間徒步攀越坍方抵達現場，勘查災情並安撫受困民眾，就連公路總局長陳彥伯火速趕往四工處應變中心，再前往現場親自坐鎮指揮搶災作業。

工務段出動挖土機具搶修，清除路面落石，優先撤離民眾折返，花蓮仁清隧道受困小客車16部47人、大客車1部45人共92人，先於當晚近10點前南下撤離，後續169.3公里有2台砂石車、7小客車共17人也在近11點前全數撤離完畢。

南澳工務段表示，經32人連夜搶通，共清出約1萬7000多立方米土方，較原先預計15日上午10時全線通車目標提前3小時，也全力因應蘇花沿線邊坡再有強降雨致災情形，強降雨期間盡量避免進入山區公路，也可利用公路總局省道即時路況系統查詢路況。

(中時)