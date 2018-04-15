影》勇士單局5保送1暴投 小熊8下9分瘋狂逆轉勝

拜耶茲(Javier Baez)的清壘二壘打扳平戰局。(美聯社)

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中時電子報

前5局打完2比10落後，2016年世界大賽冠軍小熊隊展現不服輸韌性，8局下自5比10爆量演出，拜耶茲(Javier Baez)的清壘二壘打扳平戰局，單局藉3安打、5次保送、1次暴投進帳9分，終場14比10上演神奇逆轉勝勇士。

小熊逆轉關鍵要從8局下2出局開始，康崔拉斯(Willson Contreras)安打先追1分形成6比10，接著佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)保送再添分數，滿壘情況拜耶茲擊出中外野清壘二壘打，一口氣添3分扳平。

但小熊攻勢未結束，28歲的投手J.拉米瑞茲（ Jose Ramirez）又保送羅素(Addison Russell)，接替的弗里曼(Sam Freeman)再連續保送海沃德（Jason Heyward）、席瓦伯（Kyle Schwarber）、拉史泰拉(Tommy La Stella)形成12比10，換上莫伊蘭(Peter Moylan)投球後面對納瓦羅(Efren Navarro)又暴投再添兩分，小熊單局9分逆轉14比10。

拜耶茲說，「我們絕不放棄，單局拿下9分，我們可以靠一次次揮擊改變戰況，每個人無論板凳先發都有實力。我們只是盡全力打到27個出局數，直到比賽結束才是結束。」

布萊嚴坦言這是他經歷過最瘋狂的勝利之一，「儘管天氣寒冷，還飄著雨，但我們克服一切。」

(中時電子報)

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