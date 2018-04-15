彩虹眷村紅到海外！ 中市警為女韓客當人體導航

2018年04月15日 09:44 中時 盧金足

韓國女遊客來台中旅遊，前往彩虹眷村途中迷路，到春社派出所求助，略識韓文的員警當人體導航，快速指引方向。（盧金足翻攝）

來自韓國的金姓女子，來台灣專程尋找網路瘋傳的熱門景點彩虹眷村，但自助旅行卻迷路，到警局求助，拿旅遊書對員警比手畫腳，中、英、韓文交錯，表達想前往彩虹眷村，剛好警察局第四分局春社派出所員警楊博皓喜愛韓文，加上網路翻譯軟體加持，快速指引金女如何前往彩虹眷村，讓這名韓籍遊客留下美好印象，「波麗士」也能促進國民外交。

台中名旅遊景點「彩虹眷村」，獲國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）新書「世界的祕密奇跡」選為全球值得探訪景點，肯定彩虹眷村展現童趣十足的繽紛風貌，去年吸引200萬造訪人次。

28歲的韓國遊客金姓女子也為此吸引來台中，但因不諳路徑

，面帶羞澀的進入春社派出所，向員警表示獨自來台自助旅行，打算騎乘iBike在台中深度旅遊，體會台灣的在地風情，但卻在前往著名彩虹眷村景點途中迷失方向。

因語言不通，又看不懂中文，頓時手足無措，恰好經過春社派出所，記憶裡浮現出新聞上常看到台灣警察熱心助人的事蹟，於是鼓起勇氣求助。

值勤的員警楊博皓，平常即喜歡研究韓文，再利用網路翻譯軟體，馬上獲得快譯通，打破語言障礙，因他年紀比28歲的金女小，所以稱呼金女為「努娜」，（韓語「努娜」為弟弟對姊姊的暱稱），並細心解說指引方向，讓這名「努娜」得以繼續行程，臨走前頻向楊員致謝。

金女臉上綻放笑容，再度騎上iBike前往彩虹眷村，對台灣警察熱心服務留下深刻且美好的印象，這段意外的插曲成為台灣行暖心記憶。

春社派出所表示，台中彩虹眷村是國際知名的景點，來自世界各地的旅客前來尋求協助，雖然語言不通，比手畫腳表達意思，員警熱忱提供貼心的服務，讓外國來的遊客感受台灣濃濃人情味。

因「彩虹爺爺」黃永阜素人彩繪而聞名的彩虹眷村，以飽和的鮮艷色彩，用水泥漆創作許多生動逗趣的人物與動物，繽紛並充滿童趣，塑造出「彩虹眷村」，成為國際觀光文化景點，

(中時)