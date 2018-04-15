美國安顧問波頓6月訪台？ 知情官員：我方無不切實際期待

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對於日前《經濟學人》雜誌專文提及美國國家安全顧問波頓（John Bolton）訪台字眼，知情官員今表示，這不符美國總統川普的決策模式，實屬毫無根據的臆測；況且「川金會」預定5月底或6月初舉行，身為國家安全顧問的波頓，屆時分身乏術。對他是否訪台一事，我方沒有不切實際的期待。

知情官員強調，自波頓出任國家安全顧問後，國安會發言人Michael Anton、國土安全顧問Tom Bossert及負責策略制訂的副國安顧問Nadia Schadlow（4/27正式離職）等人相繼求去。在國安會關鍵高層職位懸缺，核心人力不足的情形下，原本已經忙碌不堪的波頓，恐怕更難有餘裕來台參加活動。

知情官員表示，美國政府高層官員出席各式重大國際會議或活動，向來不會提前公布或披露與會官員名單，這是行之有年的做法與慣例。目前距離6月份仍有兩個月的時間，根據上述慣例，美方不至於這麼早就決定或公布來台出席AIT館舍落成儀式的官員名單。

這位官員更指出，川普預定於5月底6月初與北韓領導人金正恩進行歷史性會談，身為國家安全顧問，波頓屆時勢必陪同川普與會，應該也早已參與準備談判的前置作業，可想見他的行程非常忙碌緊湊。加上近日以來，美國與中國之間展開一連串的貿易交鋒，這兩天美國更聯合英、法兩國對敘利亞進行轟炸突襲，這些重大國安議題短期內恐難順利落幕，將使波頓益發分身乏術。

官員也透露，波頓是台灣的友人，與台灣政府高層保持聯絡，他支持台灣的紀錄已讓台灣各界感到相當振奮。因此，台灣在他上任極為忙碌之際，只會避免為好友增添麻煩，並沒有向他致送來台訪問的邀請；對他是否訪台一事，也沒有不切實際的期待。

(中時)

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