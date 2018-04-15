大專生公部門見習開始報名 時薪140元

參加大專生公部門見習的高雄大學生陳姿穎（左下），與職涯發展中心鋼鐵人4.0職場體驗計畫學員們合照。（教育部提供）

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國立高雄大學運動休閒系學生陳姿穎，去年7-8月選擇進入勞動部勞動力發展署「青年職涯發展中心(Youth Salon)」見習，過程中，她提提前了解「職涯探索」、「職業訓練」、「就(創)業資訊」等多元職涯發展的好機會，對未來自己進入職場也很大幫助。

教育部青年署與中央機關及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元豐富的見習職缺。107年第二階段（7-8月）見習職缺將於4月中旬陸續上線，想深入了解中央機關運作的大專在學青年們，即日起可註冊報名。

陳姿穎見習時，主要是協助職涯發展中心的職場體驗計畫活動進行，從活動前場地佈置、活動簽到、活動中拍攝及配合講師需求從旁協助、到旁聽並撰寫活動日誌等，見習過程中使她能更近距離了解周遭青年朋友們的想法，以及講師所傳遞的內容是否符合青年朋友的需求。

陳姿穎提到見習過程中，服務與自己年紀差不多的青年朋友時，讓她更能同理對方，且在互動的過程，最特別的是在有一次活動課程結束時，學員們竟然用心的做了卡片、小禮物、以及影片送給全體工作人員們，讓她非常的感動。

教育部青年署表示，今年預計提供450-550人次見習機會，並提供見習津貼（140元/時)，見習期間分為4-5月、7-8月、10-11月三個梯次，且外交部、教育部、衛生福利部、經濟部、法務部、觀光局等單位將陸續提供見習職缺。

見習內容包括護照製發流程及申請、圖書館營運管理、醫院總務行政運作、法拍會活動支援、遊客接待及導覽解說…等，35歲以下本國籍大專以上在學學生依興趣及所長投遞履歷。

大專青年可趁著在學期間拓展職場視野及學習公部門行政經驗，詳細計畫內容，可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）或教育部青年署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢。洽詢電話：（02）77365131徐先生。

(中時)

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