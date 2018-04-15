影》薛爾瑟開季3戰飆破10K 聯盟史上僅13人

薛爾瑟本季第3度單場飆雙位數三振。(美聯社)

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中時電子報

賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)有如奪勝保證，賽前苦吞3連敗的國民，15日推出王牌Ace先發，主投7局狂飆11K，僅被敲一支安打布萊克蒙（Charlie Blackmon)的兩分炮，率國民6比2逆轉勝洛磯。

1局上就被布萊克蒙轟兩分炮，但薛爾瑟此役也僅失這兩分。4局下國民韋特斯(Matt Wieters)陽春炮追分，6局下單局4分攻勢大進補，7局再添1分，國民全場12支安打，反觀洛磯僅2安。

薛爾瑟本季第3度單場飆雙位數三振，且這僅僅是他今年第4場先發，成為大聯盟史上第13人在球隊前15場比賽中，至少3場飆10K以上球員，本季累積38K傲視聯盟，自責分率僅1.33。

不僅能投薛爾瑟還能打，5局下2出局後揮出右外野安打，連續3場有安打紀錄，薛爾瑟將贏球歸功團隊，「這是場團隊勝利。儘管首局就掉兩分，但反倒讓你更想拿下比賽。我對隊友也有信心。」

(中時電子報)

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