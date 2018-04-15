青年組隊壯遊台灣 最高有6萬元補助

2018年04月15日 10:09 中時 林志成

教育部青年署推動「青年壯遊台灣－尋找感動地圖計畫」，來自國立中正大學3位女大生組成的「知更人」團隊，結合犯罪學系所學之專業，探討更生人議題，團隊希望更多人瞭解更生人、並同理他們的處境，讓社會更友善、溫暖及包容。

「知更人」團隊與中華民國更生少年關懷協會合作，無所畏懼親身接觸並深度採訪及記錄更生人的故事，了解犯罪者背後的心路歷程、為何曾經迷惘，以及出獄後如何重返社會。在環島拜訪臺灣各地更生人旅途的同時，他們幫助協會募款，也不忘與民眾接觸，了解一般大眾的看法，讓大眾知道他們的生命歷程。

青年署「107年青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」廣納更多優良提案，延長徵件至4月23日截止，凡18至35歲青年，2人(含)以上即可自組團隊提案申請，將公益行動結合壯遊旅行，就有機會獲得2至6萬元的獎金！

對許多青年而言，感動地圖可以是歷史的探尋、人情味的傳遞、土地的關懷，也可以是堅毅的誓言、華麗的冒險與夢想的起點。青年團隊運用暑假走訪了屬於自己獨特的感動地圖路線，既是挑戰也是樂趣所在，藉由團隊的合作力量，讓青年的創意和活力與在地文化相互激盪，讓走過的風景與人情化為青春的熱血詩篇！

今年感動地圖計畫提案徵選活動，行動完成後參加成果競賽獲獎者，還有機會獲得獎金5萬元！相關資訊可上教育部青年署網站或壯遊體驗學習網站查詢。

(中時)