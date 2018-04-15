限電還是節電？ 張景森「自我腦補」讓網友看傻眼

政務委員張景森。(中時資料照)

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中時電子報

政務委員張景森13日接受廣播專訪，面對能源政策，已針對「節電問題」研擬出具體措施，對工業用電大戶訂下至少5%的節電目標，並設有獎懲機制。不過有網友翻出台電網站資料，痛批張景森將重新定義「節電」、「限電」兩詞混淆視聽，掩蓋蔡政府能源政策失控的事實。

蔡政府能源政策陷入困境，綠能供電趕不上缺電危機，為了死守2025非核家園政策，卻讓深澳燃煤電廠再起「救援」發電，讓民眾痛批蔡政府，是要人民「用肺發電」犧牲健康。張景森指出，若深澳電廠不蓋，用「節電」措施吸收不足電力，北北基、桃園、宜蘭等縣市必須節電10％。對此，台北市長柯文哲則認為，台北連要省下1％都不容易，因為台灣的工商業大多集中在北部，現在工商業仍在發展，要用電不增加都不容易，何況減少用電。

有網友在PTT論壇上指出，張景森所提出的「節電措施」居然跟經濟部公布實施的「電源不足時期限制用電辦法」，面對備轉容量不足時所採取的方案極度相似，分明是台灣已經面臨在限電刀口上，還在欺騙人民是要節電，諷刺民進黨乾脆把815大停電，重新定義為815大節電算了？

對此，網友留言表示「跟用愛發電有87%像」、「大家用太多怎麼辦？蔡政府幫大家節電（直接斷電）就好啦」、「供電不穩如何吸引外資」、「公司賺錢要用電 結果張景森在那邊說要節電」、「文字遊戲玩起來，DPP說第二，沒人敢說第一」、「照這邏輯，年底讓民進黨休息，不是敗選」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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