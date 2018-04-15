錯把海面當路面 7旬翁開車衝入基隆港幸獲救

2018年04月15日 10:36 中時 張穎齊

昨（14）日晚間8時許，蘇姓保全人員不慎連人帶車開進海裡面，所幸在海巡隊的協助下，即時獲救。（張穎齊翻攝）

昨（14）日晚間8時許，蘇姓保全人員不慎連人帶車開進海裡面，所幸即時獲救，車輛也被吊車吊上岸。（張穎齊翻攝）

蘇姓保全人員不慎從東17碼頭，連人帶車墜入海中，所幸獲救。（張穎齊翻攝）

基隆港昨（14）日晚間8時許，1名70歲的蘇姓保全人員，因為要開車前往港區值晚班，但卻因天色昏暗加上海面反光，誤以為海面也是路面，不慎連人帶車掉入海中，蘇翁墜海後，由於曾經擔任過兩棲蛙人，當下臨危不亂，自行游上岸，海巡隊獲報後也趕忙到場，並將車輛吊上岸，蘇翁則身體正常，不需送醫。

基隆海巡隊表示，昨（14）日晚間8時5分，岸邊的巡守人員正在執勤時，發現有1輛汽車突然從東17碼頭衝往海裡，於是緊急通報隊部，請求派員救援。

「有沒有人！」海巡人員對著海面呼喊，而蘇翁則突然從車旁冒出水面回應「有人！我從車上脫困了！」海巡人員便拋出救生圈，蘇翁則抓住救生圈，自行游上岸，且意識清楚、身體正常，同時向海巡人員表示不用送醫。

「以為是路面！」蘇翁表示，他是港區內的保全人員，因為要輪值晚班，所以從基隆港務警察總隊的哨口進入後，打算把車停在東17碼頭堤防旁，但卻因為天色昏暗加上海面反光，一時眼花，不小心將海面看成路面，於是提早左轉開到海裡，等到發現時，煞車也來不及。

蘇翁還說，當時落海後，海水便迅速湧入車內，而幸好他年輕當兵時，是擔任兩棲蛙人部隊，憑著以前的訓練經驗，才能不慌不忙地做出反應，將車門撐開後成功脫困，還好沒有跟車子一起沉下去，所幸在海巡隊的幫助下，救了他一命。

蘇翁經港警酒測後，酒測值為0。另外，東17碼頭是馬祖航線貨輪靠泊的碼頭，常有貨輪進出，海巡隊因為擔心沉沒的車輛恐怕會引發航安的疑慮，遂通知基隆港務分公司，派出吊車前往，並在晚間10時25分，將蘇翁的車輛吊到碼頭邊，海巡人員也鬆口氣表示「真是不幸中的大幸！」

(中時)