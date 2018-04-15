看電影滑手機被拍肩反控性騷 拍肩姊求償10萬敗訴

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中時

陳姓男子去年3月看電影時，因前座女子滑手機發出亮光、聲音，輕拍她肩膀提醒，卻遭指控性騷擾，陳男氣得在「爆料公社」PO文控訴她為「拍肩姊」，但「拍肩姊」以她遭網友公審肉搜，提告求償10萬元精神慰撫金，並須移除網上文章影片。但台北地院判決「拍肩姊」敗訴，陳男免賠且不必移除網路文章影片，全案可上訴。

去年3月2日晚間，陳男和妻子到威秀看電影《羅根》 ，坐在左斜前方的女子一直滑手機發出亮光、聲音，陳跨過走道輕拍她右肩膀提醒，結果她提前離開電影廳報警，指遭陳摸鎖骨涉嫌性騷擾，散場後警方要陳做筆錄。陳妻則持手機拍攝雙方爭執畫面。事後陳男至「爆料公社」PO文，指女子是「拍肩姊」，「拍肩姊」反告陳男妨害名譽，但陳男獲不起訴處分確定。

「拍肩姊」另控稱，陳爆料影片未遮掩她臉部，稱她是「拍肩姊」，「就是要讓她上報」、還在留言欄與網友對話「（女生漂亮嗎？）當然是抱歉的啊，要是有漂亮的話，我就直接摸她的臉（大誤）」等語，影片遭媒體流傳、網友轉載並留言，讓她飽受網友批評、揶揄、辱罵。去年4月，北檢對陳不起訴後，陳再度PO文，使媒體、網友再度流傳影片、留言，她身心俱疲、精神崩潰受創，以侵害她人格權、名譽權，求償10萬元精神慰撫金，另移除網路上所有文章影片。

但法官審理後認為，影片雖未將臉部打馬賽克或遮隱，但一般人難以得知告訴人身分，且「拍肩姊」一詞並無貶損之意，陳因遭提告公開影片自衛，難認侵害其名譽權，至於留言指告訴人「漂亮嗎」等語，為與網友開玩笑留言，雖部分網友意見、評論語帶嘲諷，亦難認有妨害名譽情事，判「拍肩姊」敗訴。

(中時)

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