NBA》敲響自由鐘！七六人逆襲熱火摘首勝

2018年04月15日 10:48 中時電子報 黃及人

因傷無法上場的恩比德，戴上「歌劇魅影」面具敲響象徵費城的自由鐘。(美聯社)

賽前派出因傷無法上陣的明星中鋒恩比德戴上面具，敲響象徵費城的自由鐘，七六人清楚此戰非贏不可！靠著第3節打出誇張的20比2猛攻，七六人終以130比103逆轉撲滅熱火，搶下季後賽首輪第1勝，延續季末16連勝氣勢。

七六人此役攻下130分，創下自從1986年以來的季後賽單場最高得分紀錄，同時大勝對方27分之多，也是自從2001年之後的季後賽最多勝分，全場投進18顆三分球，則是一舉改寫隊史季後賽單場投進三分球新高(原本是11顆)。

闊別6年重返季後賽的七六人，由於恩比德左眼眶骨折動刀，預計首輪無法上場，不過就算15日打完上半場，七六人仍以56比60落後，卻在第3節徹底爆發，單節轟下34分，一舉扭轉場上局面，末節更擴大領先到20分以上。

七六人表現最亮眼的球員，還是本季年度新人王大熱門班西蒙斯，他拿17分、14助攻與9籃板的準大三元，表現完全不像首次打季後賽的菜鳥，難怪會讓「小皇帝」詹姆斯相當看重，更用「年輕王子」形容班西蒙斯的優異表現。

當家射手雷迪克單場投進4顆三分球，貢獻全場最高28分，伯林納利也有替補攻下25分的火力秀，薩瑞奇20分、6籃板及3助攻，伊耶索瓦17分、14籃板；熱火則以替補前鋒歐利尼克26分最高，卓拉吉奇15分，韋德11分。

(中時電子報)