D奶女大生陽台收衣糗秀內在美 羞喊：下次會穿褲

2018年04月15日 11:02 中時電子報 林郁庭

上圖：女大生手繪出和鄰居陽台只有一道防火巷之隔的圖，說明當時情境會有多尷尬。下圖：會覺得崩潰的原因是自己當時穿的是低腰性感蕾絲丁字褲，並在留言中大方PO出內褲的照片。（圖/翻攝自Dcard）

有人睡覺時喜歡穿著較寬鬆的衣物，甚至裸睡，近日一名女大生也是如此，她早上起床時忘了自己只套一件低領上衣，也沒套上褲子就到陽台收衣服。沒想到對面剛好有一名男子在抽菸，對方上下看了幾秒，確認她真的沒穿褲子，立刻熄菸轉身進屋內，臨走前還不忘道歉說：「我沒有看到。」女大生把這段糗事po網，引發許多人熱烈討論，更有不少網友想搶租該處陽台。

該名女大生在網路論壇Dcard發文，表示自己起床準備去陽臺收衣服進來穿，當時她腦袋還沒有開機，「我就直接穿著內衣褲加一件領口有點低的睡衣（避免睡覺勒到脖子的）走了出去⋯」打開門的下一秒，她就看到鄰居在他家的陽台抽煙，享受早晨陽光的同時也看到了她。女大生說，男子花了幾秒的時間，「上下看了我，確定不是他的幻覺，我真的沒穿褲子⋯」接著他再花了幾秒的時間，把他的煙熄了，轉身開門走進屋內，還不忘在關門前小聲的說「對不起，我沒有看到。」

女大生手繪出和鄰居陽台只有一道防火巷之隔的圖，說明當時情境會有多尷尬，然後她在文末崩潰直呼：「嗯，我完全相信你了呢，然後我下次會記得穿褲子的…」。網友看了原PO超糗的經歷，紛紛笑翻留言「脫魯的好方法是守在陽台」、「下一篇，我和對面鄰居超展開」、「敢問樓主對面公寓有在出租嗎？、「從此之後，鄰居開始在陽台擺了桌椅，吃起早餐午餐晚餐只為了守株待兔」、「他可能也覺得自己沒有睡醒，差點脫口而出原來SOD都是真的」。

原PO也補充說，會覺得崩潰的原因是自己當時穿的是低腰性感蕾絲丁字褲，然後「我身材有大D小E、有腰有臀」，她開玩笑說「不過剛睡醒，素顏所以…頭砍掉應該是滿好看的啦」，並大方PO出內褲的照片。

(中時電子報)