《全球星期人物》美國的市長！911鐵漢 風格丕變的朱利安尼

朱利安尼在911後重建紐約備受好評，也讓他被稱為是「美國的市長」。(圖/美聯社)

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當年911事件後，時任紐約市長的朱利安尼（圖中央）前往現場指揮救災。（圖/美聯社）

在震驚全球的 911 事件時，以鐵漢形象重建紐約而聞名的前紐約市長朱利安尼，還曾因此登上《時代雜誌》，更被稱為是「美國的市長」。然而風格丕變的他，在這些年來他成了是「瘋狂、狂躁」代名詞的川普最大的支持者。除此之外，他的感情生活也如戲劇般從未淡出外界的目光，近日又因與第三任妻子離婚，並且恐將付出高達上億元的大筆贍養費而要躍上媒體版面。

義大利裔的朱利安尼1944年生於紐約布魯克林區的一個勞工階級家庭，是個土生土長的紐約客，長大後先後在曼哈頓學院與紐約大學法學院取得學位。之後進入司法界後，擔任副聯合檢察總長，之後轉任紐約聯邦檢察官。

擁有深厚法學背景的朱利安尼從任檢察官時期便以打擊犯罪的「鐵漢」出名，起訴了許多高知名度的犯罪集團首腦，也致力於對抗犯罪集團和追捕許多毒品交易，不但打擊了紐約「5大黑幫家族」，也起訴許多白領階級的犯罪份子並打擊政府內部的貪污腐敗。

朱利安尼在8年的紐約市長任期內政績斐然，他最大的貢獻之一，就是讓紐約犯罪率下降57%，兇殺案也減少65%，讓一度被認為是世界最危險街道的紐約市，也在當時被FBI選為是美國最安全的大城市之一。

除此之外，在2001年9月11日無疑是美國歷史上最黑暗的一天之一，紐約市中心瞬間化為廢墟，除了無數生命在這場恐怖攻擊中喪生外，首當其衝的便是這個經濟繁榮的大城市瞬間停擺，為此時任紐約市大家長的朱利安尼，也不負眾望扛起來重建紐約的擔子，他在事件發生之後表現得冷靜又果敢，指揮的有條不紊，同時也穩定了慌亂的民心。

朱利安尼帶領紐約人從廢墟中重新站立起來，在事發後數周用果敢的「鐵腕」政策，再次讓紐約浴火重生。被撞毀的世貿中心一帶在9月12日還是一片廢墟，不過在朱利安尼高效率的領導下，紐約政府已經在隔天就恢復運轉，事發後第6天紐約證券交易所也重新開門。

朱利安尼也因911卓越的領導能力，在2001年榮登《時代雜誌》封面的風雲人物。美國知名脫口秀主持人歐普拉（Winfrey Oprah）也稱朱利安尼是「美國的市長」（America’s Mayor）。他也在隔年獲得英國女王頒發的不列顛帝國勳章的殊榮。

朱利安尼在川普當選總統後多次進出紐約川普大樓。(圖/美聯社)

不過在檢察官時期向來以冷靜溫和著稱的朱利安尼，他當上市長後的形象大為轉變，從被認為是太像民主黨的溫和派共和黨員，強調海納百川的形象，到狂打「種族牌」攻擊對手丁金斯（David Dinkins），如今不少人認為當年這種偏頗的種族言論、強調法律與秩序的激進說詞，像極了如今總統川普的當選之路。

選舉結果證明，朱利安尼當時的種族牌言論策略十分奏效，也讓他就此走出和以往了截然不同的政治風格，也許從那時也可見他如今成川普最堅定支持者的端倪。卸任後的朱利安尼，開設了律師事務所、顧問公司，他在「美國市長」的金字招牌下，事業的第二春也做得有聲有色。

除此之外，卸任後的朱利安尼，仍舊積極參與政黨活動，在2016年的總統選戰中，成為不被外界看好的、大砲性格的共和黨候選人川普的堅定支持者，甚至在當時的共和黨全國大會（RNC）上，站上台為川普高喊「讓美國再次偉大」的口號，最後助選有功的他也一度在川普當選後，成為國務卿的熱門人選，讓下台多年的他再次成為政壇焦點。

朱利安尼除了在政壇上充滿耀眼光芒外，他充滿戲劇性的婚姻生活也是鎂光燈的焦點，他的3段婚姻一段比一段更具話題性。他的第一段婚姻是與他表妹佩魯吉（Regina Peruggi）在1968年結婚，兩人結婚14年後離婚。

第二任妻子則是電視主持人漢諾威（Donna Hanover）， 兩人在1984年結婚，育有一兒一女，不過就在兩人結褵16年後，朱利安尼被曝出和在俱樂部認識的護士茱蒂絲（Judith Nathan）有婚外情。

對此當時以「英雄」形象深植人心的朱利安尼，對外表示其實自己早打算和漢諾威離婚，還說漢諾威不願意冠夫姓，也不願支持自己在競選市長，是個對自己很殘忍的女人。

不過，離奇的事，漢諾威卻是最後一個知道自己要離婚的人，還是從媒體報導得知。面對出軌丈夫且「被離婚」的她，對此也立刻曝光了朱利安尼和多位女性的曖昧關係，兩人的離婚官司打的是火花四濺，最後朱利安尼被判要一次性付給她680萬美元（約新台幣2億400萬元），再加上2個孩子的撫養費，才為這段婚姻畫下句點。

終於結束兩段婚姻的朱利安尼，在2003年將小三茱蒂絲（Judith Giuliani）扶為正宮，不過好景不長，已經年過七旬的朱利安尼在4月初又要開始了離婚的煩心事，不僅夫人離他而去，他高達4500萬美元（約新台幣13億5千萬元）的財產，包括在紐約和佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的房產，又再次面臨減半的危機。

(中時電子報)

文章來源：Former New York City Mayor Rudy Giuliani's divorce gets ugly as he and his third wife Judith demand to know each others net worth

文章來源：Is Rudy Giuliani Losing His Mind

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