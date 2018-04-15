《全球星期人物》美國的市長！911鐵漢 風格丕變的朱利安尼

2018年04月15日 11:01 中時電子報 蔡萱

當年911事件後，時任紐約市長的朱利安尼（圖中央）前往現場指揮救災。（圖/美聯社）

在震驚全球的 911 事件時，以鐵漢形象重建紐約而聞名的前紐約市長朱利安尼，還曾因此登上《時代雜誌》，更被稱為是「美國的市長」。然而風格丕變的他，在這些年來他成了是「瘋狂、狂躁」代名詞的川普最大的支持者。除此之外，他的感情生活也如戲劇般從未淡出外界的目光，近日又因與第三任妻子離婚，並且恐將付出高達上億元的大筆贍養費而要躍上媒體版面。

義大利裔的朱利安尼1944年生於紐約布魯克林區的一個勞工階級家庭，是個土生土長的紐約客，長大後先後在曼哈頓學院與紐約大學法學院取得學位。之後進入司法界後，擔任副聯合檢察總長，之後轉任紐約聯邦檢察官。

擁有深厚法學背景的朱利安尼從任檢察官時期便以打擊犯罪的「鐵漢」出名，起訴了許多高知名度的犯罪集團首腦，也致力於對抗犯罪集團和追捕許多毒品交易，不但打擊了紐約「5大黑幫家族」，也起訴許多白領階級的犯罪份子並打擊政府內部的貪污腐敗。

朱利安尼在8年的紐約市長任期內政績斐然，他最大的貢獻之一，就是讓紐約犯罪率下降57%，兇殺案也減少65%，讓一度被認為是世界最危險街道的紐約市，也在當時被FBI選為是美國最安全的大城市之一。

除此之外，在2001年9月11日無疑是美國歷史上最黑暗的一天之一，紐約市中心瞬間化為廢墟，除了無數生命在這場恐怖攻擊中喪生外，首當其衝的便是這個經濟繁榮的大城市瞬間停擺，為此時任紐約市大家長的朱利安尼，也不負眾望扛起來重建紐約的擔子，他在事件發生之後表現得冷靜又果敢，指揮的有條不紊，同時也穩定了慌亂的民心。

朱利安尼帶領紐約人從廢墟中重新站立起來，在事發後數周用果敢的「鐵腕」政策，再次讓紐約浴火重生。被撞毀的世貿中心一帶在9月12日還是一片廢墟，不過在朱利安尼高效率的領導下，紐約政府已經在隔天就恢復運轉，事發後第6天紐約證券交易所也重新開門。

朱利安尼也因911卓越的領導能力，在2001年榮登《時代雜誌》封面的風雲人物。美國知名脫口秀主持人歐普拉（Winfrey Oprah）也稱朱利安尼是「美國的市長」（America’s Mayor）。他也在隔年獲得英國女王頒發的不列顛帝國勳章的殊榮。

朱利安尼在川普當選總統後多次進出紐約川普大樓。(圖/美聯社)

不過在檢察官時期向來以冷靜溫和著稱的朱利安尼，他當上市長後的形象大為轉變，從被認為是太像民主黨的溫和派共和黨員，強調海納百川的形象，到狂打「種族牌」攻擊對手丁金斯（David Dinkins），如今不少人認為當年這種偏頗的種族言論、強調法律與秩序的激進說詞，像極了如今總統川普的當選之路。

選舉結果證明，朱利安尼當時的種族牌言論策略十分奏效，也讓他就此走出和以往了截然不同的政治風格，也許從那時也可見他如今成川普最堅定支持者的端倪。卸任後的朱利安尼，開設了律師事務所、顧問公司，他在「美國市長」的金字招牌下，事業的第二春也做得有聲有色。

除此之外，卸任後的朱利安尼，仍舊積極參與政黨活動，在2016年的總統選戰中，成為不被外界看好的、大砲性格的共和黨候選人川普的堅定支持者，甚至在當時的共和黨全國大會（RNC）上，站上台為川普高喊「讓美國再次偉大」的口號，最後助選有功的他也一度在川普當選後，成為國務卿的熱門人選，讓下台多年的他再次成為政壇焦點。

朱利安尼除了在政壇上充滿耀眼光芒外，他充滿戲劇性的婚姻生活也是鎂光燈的焦點，他的3段婚姻一段比一段更具話題性。他的第一段婚姻是與他表妹佩魯吉（Regina Peruggi）在1968年結婚，兩人結婚14年後離婚。

第二任妻子則是電視主持人漢諾威（Donna Hanover）， 兩人在1984年結婚，育有一兒一女，不過就在兩人結褵16年後，朱利安尼被曝出和在俱樂部認識的護士茱蒂絲（Judith Nathan）有婚外情。

對此當時以「英雄」形象深植人心的朱利安尼，對外表示其實自己早打算和漢諾威離婚，還說漢諾威不願意冠夫姓，也不願支持自己在競選市長，是個對自己很殘忍的女人。

不過，離奇的事，漢諾威卻是最後一個知道自己要離婚的人，還是從媒體報導得知。面對出軌丈夫且「被離婚」的她，對此也立刻曝光了朱利安尼和多位女性的曖昧關係，兩人的離婚官司打的是火花四濺，最後朱利安尼被判要一次性付給她680萬美元（約新台幣2億400萬元），再加上2個孩子的撫養費，才為這段婚姻畫下句點。

終於結束兩段婚姻的朱利安尼，在2003年將小三茱蒂絲（Judith Giuliani）扶為正宮，不過好景不長，已經年過七旬的朱利安尼在4月初又要開始了離婚的煩心事，不僅夫人離他而去，他高達4500萬美元（約新台幣13億5千萬元）的財產，包括在紐約和佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的房產，又再次面臨減半的危機。

(中時電子報)