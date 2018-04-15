莽夫因房租吵架將錢丟馬桶 法院判准離婚

黃姓女子與丈夫劉男結婚後爭吵不斷，劉男竟然將錢丟馬桶，向台北地院訴請離婚獲准。(示意圖/達志影像)

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中時

黃姓女子與丈夫劉男結婚後爭吵不斷，黃不滿劉婚後2個多月就一直用LINE與傳播妹聊天，討價還價，甚至為了誰付房租吵翻天，劉還將錢丟馬桶，向台北地院訴請離婚，法官認為2人婚姻關係已難挽回，判准2人離婚。

黃女控稱，她與劉男2016年6月結婚，婚後2個多月劉男手機多次出現與傳播妹對話之訊息，她利用劉使用手機睡著後，用自己手機拍照截圖，內容包括告知傳播妹租屋處地址，及與對方討價還價，甚至劉男脾氣暴躁，意見不合即辱罵她，婚後爭吵不斷，且2人曾為房租問題吵架，劉生氣竟把錢丟到馬桶，劉去年9月曾傳簡訊表示要協議離婚，但是之後卻一直說沒空，因此訴請判決離婚。

法官審理時，劉男強調黃必須返還當初他公司給的紅包6000元、清理費1000元及分擔3個月房租3萬6000元，才同意離婚，否則不同意離婚；至於黃所提出LINE翻拍照片，那是網路拉客，他因無聊與對方聊天，只是好玩；劉並批評他出車禍坐輪椅，打電話請黃至醫院，黃卻不願意，黃對婚姻一點情分都沒有。

法官審酌劉男在婚姻中多次洽談性服務消費，已逾越丈夫應遵守之分際，並違反夫妻婚姻忠誠義務，甚至劉在協議離婚亦討價還價，認為劉未反省自身行為，兩造婚姻已生重大破綻而無回復之可能，判准2人離婚。

(中時)

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