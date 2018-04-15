復興空難已故護理師李德如愛在金大 家屬捐款100萬元

2018年04月15日 11:36 中時 李金生

2015年復興空難中金門大學已故護理師李德如家屬日前捐款新台幣100萬元，在金大成立「大悲心起德如緊急醫療救助基金」，以紀念她生前秉持宗教信仰的博愛精神，並幫助遭逢急難的弱勢學生。

金大表示，李德如自2004到金門大學服務，11年期間深受學生們敬愛，她除提供衛生保健專業服務外，也常常扮演家長的替代角色，給予遭受病痛、離鄉背井的莘莘學子心靈上的撫慰與關懷。

李德如不幸於2015年的復興空難中身故，當時許多學生和校友自發性地於校園留言板留言，真摯的感念她生前對同學們無微不至的守護。李德如的家屬於意外發生悲慟之際，即希望能延續她生前對學生的關愛，特將遺留鋼琴捐贈校方供學生自由使用，希望藉由琴聲來撫慰學子心情

她的家屬更在走出悲傷後，進一步將傷痛轉化成正向力量，在日前捐款100萬元予金門大學成立「大悲心起德如緊急醫療救助基金」，希望以更具體行動讓李德如的大愛精神能繼續守護金大學生。該基金將針對有需要的弱勢學生伸出援手，幫助遭遇急難事件的弱勢學生度過難關。

金大指出，哲人日已遠典型在夙昔，已故護理師李德如的大愛精神令人感佩，學校除了訂定基金運作要點讓該筆捐款充分發揮急難救助的功能之外，也會將此感人的故事傳唱，讓李德如守護學生的精神藉由教育發揚光大。

(中時)