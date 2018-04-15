報你知！運動最佳時機和地點

2018年04月15日 13:45 中時 諶悠文

什麼時間運動最為合適？在哪裡運動更有益身心？德國之聲報導，可以在早上運動。但因為不是所有的身體機能都已開始全速運轉，因此早上比較適合做的是持久性運動，例如慢跑、騎腳踏車或有氧體操之類。運動最好是在早餐之前開始，但切記不可空腹。午餐之後適合休息，你的身體大約需要兩小時來消化食物。

從下午4點開始到晚上7點，則是最好的運動時間，因為此時身體正在全速運轉中。下午最適合進行重量訓練，以及網球或武術等高強度且需要技巧的持久性運動，弗洛貝斯（Ingo Froböse）醫師建議，在運動時如果身體感覺輕鬆，可以視情況增加運動的強度。傍晚也是一個很好的運動時段，但最好在8點之前結束，因為這時我們的身體的運作機能會開始緩慢下降。

此外，如果你長時間以相同姿勢坐著，有時候手腳會感覺被針刺或麻痺。這些現象多半沒有害處，只要我們再度活動四肢，麻痺感覺便會消失。當神經無法獲得足夠氧氣或被阻擾，身體就會出現麻痺的情況，這個時候會有信訊傳到腦部，指示我們的身體移動以達至放鬆。 如果手腳經常處於「沉睡狀態」又久久不能消散，最好要尋求醫療協助。這有可能代表患上椎間盤突出、多發性硬化症，或一種遺傳症狀--多發性神經病變，令神經對壓力變得敏感。

報導指出，要避免停滯不動造成血栓，除了穿彈力襪外，其實可以做一些簡單運動來保持腿部的血液循環。第一步，光是輪流下上移動你的腳趾和腳跟就很有用。接下來，你可以用雙手抓住座位扶手，在不站起來的情況下讓自己向上延伸離開座位。從上一個動作重回座位後，讓你的腳底板平行地貼穩地板，然後用力地按壓你的大腿幾次。重復以上動作幾次收效更佳，且由於完全可以在座位上完成，因此也不會引起其他人側目。當然，如果可能的話，還是每隔一個小時就起來走幾步吧。 留在密閉房間容易缺氧，當你安坐辦公室時呼吸會變得淺薄，導致疲勞和專注力不足。相反，在新鮮空氣環境中運動時，身體會吸入更多氧氣和從肺部排廢氣，令人更有活力和心情更好，在惡劣天氣下也同樣奏效！所以當精神萎靡和疲憊不堪，去大自然呼吸一下新鮮空氣吧！

南韓醫生曾經對一批老年女士進行實驗，讓43人到樹林散步一小時，19人在城市散步，結果發現到樹林散步的人血壓明顯較低，動脈彈性亦有改善，相反在城市散步的一群身體狀況沒有變化。一個日本研究顯示在樹林中散步能降低血壓、心跳率和壓力荷爾蒙。東京的日本醫學院也發現，有跡象顯示在樹林散步能啟動免疫系統中一種對抗癌症的天然殺手細胞。

(中時)