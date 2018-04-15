控牙醫肢體壓制看診小孩 網友打臉：公主媽媽真會婊人

2018年04月15日 11:37 中時電子報 戴安瑋

醫師公布影片指家長離開診所並無不悅

小孩看牙醫竟遭醫師大聲恐嚇及肢體壓制？有網友在爆料公社上po文，指她上個月帶3歲多小孩到苗栗一家牙醫診所塗氟完後，照X光看有沒有蛀牙，未料小孩哭鬧，醫師竟將家長趕出X光室，之後醫師未經家長同意，又將小孩帶到其他房間，大聲恐嚇及肢體壓制而驚嚇到小孩，迄今仍須到處收驚。該網友並表示，已經向衛生局投訴。

遭爆的牙醫診所醫師隨後也po文澄清表示，醫師將ｘ光片放進小孩口內時，小朋友試了不舒服，開始歇斯底里大叫大鬧不想拍攝，醫師只好提高聲量、隔離法（因小朋友會依賴父母，無法專注與醫師溝通），都沒有用，才會帶小孩到獨立診間繼續溝通。

苗栗縣衛生局回文。翻攝爆料公社

醫師說，原po小孩照X光，診所花了2位醫師、近2小時安撫孩子失控情緒，才完成拍攝。他並貼出牙科常識，強調兒童牙醫不是應該要輕聲細語...是多去學習如何針對兒童的心理去做各種方式的誘導，好讓小朋友能夠接受治療，甚至是能夠自願接受治療。

醫師並指，警察來看過監視影片，沒有問題，家長才去衛生位投訴，衛生單位看了也沒問題，家長竟只回說了「是小朋友說的」。他歡迎大家來診間看監視影片。

網友紛回應，「這家長投訴，後來全推給小朋友，有這種爸媽也是…」、「小孩哭鬧2小時，家長怎不制止？」、「還真佩服這個公主媽媽.真是會婊人啊」不過，也有網友媽媽說話表示，「可以不告知家長、不經同意就帶走小孩嗎？可以把門上鎖讓小孩害怕嗎？可以用肢體動作壓制住已害怕的小孩嗎？」。

(中時電子報)